Jogos Abertos de MS estão de volta após nove anos

Os JAMS (Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul) estão de volta ao calendário esportivo sul-mato-grossense. O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), retoma a competição após nove anos. As disputas acontecerão entre os dias 2 e 5 de novembro, em Campo Grande.

A competição estadual não é organizada desde 2014, quando os JABs (Jogos Abertos Brasileiros) foram extintos. A última edição teve Jardim como sede. “É uma novidade que trazemos à comunidade esportiva. Seguindo a nossa linha de buscar novas conquistas, é um orgulho retomar uma competição tão importante, tradicional e que já marcou a vida de muitos atletas do nosso estado”, salienta do diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Neste primeiro momento, o resgate dos JAMS visa dar continuidade ao trabalho de consistência realizado no desporto escolar com as modalidades coletivas. “Nos últimos anos houve um fortalecimento do esporte escolar aqui em nosso Estado, com aumento de número de participantes e do nível técnico. Esses atletas cresceram, hoje estão nas universidades e praticam a modalidade no esporte adulto. Então, sentimos essa necessidade de retomada dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul”, destaca o diretor de esportes de excelência da Fundesporte, Leandro Fonseca.

Composição e formato

O campeonato terá a participação de oito municípios por modalidade, sendo elas basquetebol, futsal, handebol e voleibol, nos gêneros feminino e masculino. As cidades foram escolhidas obedecendo critérios estabelecidos pela Diretoria de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte. “Escolhemos um formato para dar sequência ao bom trabalho no esporte escolar desenvolvido pelos municípios”, explica Fonseca.

No basquetebol, voleibol e handebol foram selecionados os quatro primeiros colocados da Copa dos Campeões 2023, torneio extra dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul que reúne as melhores seleções municipais e que define o representante do estado na etapa nacional escolar na faixa etária de 15 a 17 anos (os Jogos da Juventude, do Comitê Olímpico do Brasil – COB). Além disso, três munícipios foram indicados pelas federações das respectivas modalidades, mais a equipe da cidade-sede, no caso Campo Grande.

O futsal também é composto por três equipes designadas pela FFSMS (Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul) e pela sediante, além dos quatro primeiros colocados dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul – 15 a 17 anos 2023. Excluída da competição nacional do COB, decisão confirmada em fevereiro deste ano, a modalidade passou a não integrar mais a Copa dos Campeões da Fundesporte como seletiva estadual.

Na primeira fase dos JAMS, as equipes serão distribuídas em dois grupos, com quatro integrantes cada. Os jogos ocorrerão no sistema “todos contra todos”. A composição das chaves será feita mediante sorteio no congresso técnico. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais (1º A x 2º B e 1º B x 2º A).

Com informações da Fundesporte.

