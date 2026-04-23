Com investimento de quase R$ 2 mi, ‘Semana S’ terá programação gratuita em todo o Estado; confira

Evento terá show nacional, palestras e mais de 30 workshops em Campo Grande, além de 1.500 vagas para qualificações em diversas áreas

A ‘Semana S’ do Sistema Comércio MS será realizada entre os dias 11 e 17 de maio de 2026, com programação gratuita em diversas cidades de Mato Grosso do Sul. A iniciativa, com um investimento de cerca de R$2 milhões, mobiliza unidades do Sesc e do Senac em todo o Estado, promovendo cursos, palestras, atendimentos, atividades culturais, show musical e ações de lazer para a população. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas previamente por meio do site, conforme a atividade e a unidade participante.

A nova edição do evento foi lançada oficialmente na manhã desta quinta-feira (23), onde toda a programação foi divulgada. Em Campo Grande, que concentra parte dos principais eventos, a abertura será no dia 15 de maio, no Senac Hub Academy, com foco em qualificação profissional e inovação. A programação inclui mais de 30 workshops nas áreas de beleza, saúde, gestão, tecnologia da informação, comunicação e gastronomia. No mesmo dia, estão previstas palestras com nomes nacionais como Gustavo Cerbasi, que abordará inteligência financeira nos negócios às 18h, e Marcelo Tas, que falará sobre comunicação na aceleração digital, às 19h.

“A Semana S é uma oportunidade de mostrar, na prática, como a qualificação profissional transforma vidas. Quando a gente leva cursos, workshops e palestras para diferentes cidades, estamos ampliando o acesso ao conhecimento e preparando as pessoas para um mercado de trabalho que exige cada vez mais atualização”, afirmou a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha.

Ainda no dia 15 de maio, haverá programação voltada ao setor produtivo, com workshops como Gestão Financeira para Pequenos Negócios, Inteligência Artificial para RH e Gestores, NR1 e Gerenciamento de Riscos, Gestão Financeira no Setor Hoteleiro, Gerenciamento de Afastamentos Médicos de Empregados Celetistas e o painel sobre os bastidores do empreendedorismo no dia a dia do comércio.

De acordo com o presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, a programação foi pensada para quem empreende e precisa melhorar a gestão do negócio. “São temas práticos, como finanças, riscos e uso de tecnologia, além de discussões sobre os desafios reais do comércio. É conteúdo direto, que ajuda o empresário a tomar decisões melhores”, destacou ele.

Dando continuidade a programação, no dia 16 de maio, as atividades ganharão caráter mais amplo e acontecerão no Parque das Nações Indígenas, com serviços gratuitos à população, como recreação infantil, massoterapia, atividades físicas, orientações de saúde bucal, bioimpedância e ações sociais. Também estão previstas exposições de empresas parceiras do Clube de Benefícios do Sesc e workshops itinerantes, incluindo ações de gastronomia e tecnologia.

“A proposta da Semana S é integrar educação, cultura, saúde e lazer em uma programação acessível à população. E o Sesc preparou atividades para diferentes públicos, desde ações de bem-estar até apresentações culturais e esportivas, reforçando o papel social do Sistema Comércio”, detalhou o diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello.

Ainda no sábado à noite, a programação cultural contará com a apresentação da Orquestra Jovem Sesc MS, às 18h e, para encerrar a noite, o show gratuito com o cantor Michel Teló, às 19h. Além disso, o Sesc Mesa Brasil terá ponto de coleta de doações de alimentos não perecíveis, que serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas no programa.

A programação segue no dia 17 de maio com mais uma edição do Circuito Sesc de Corridas, etapa Horto Florestal, com caminhada de 3km e corrida de 5km. A largada será às 7h, em frente ao Senac Hub Academy. Vale ressaltar que o trabalhador do comércio tem 10% de desconto na inscrição da corrida.

Ações no interior

A ‘Semana S’ contará ainda com programação no interior do Estado, nas unidades do Sesc e do Senac em Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Bonito com cursos, oficinas, atendimentos e atividades culturais, ampliando o acesso da população aos serviços do Sistema Comércio.

A Semana S integra uma mobilização nacional e tem como objetivo aproximar a população das ações de educação profissional, saúde, cultura, lazer e assistência desenvolvidas pelo Sistema Comércio.

Para as atividades que acontecerão na Capital, caravanas de diversos municípios de MS estão sendo montadas para que o público não fique de fora, veja quais localidades:

Região Pantanal

Aquidauana;

Anastácio;

Região Nordeste

Chapadão do Sul;

Paraíso das Águas;

Costa Rica;

Figueirão;

Outros Municípios

Bataguassu;

Santa Rita do Pardo;

Região Sul

Dourados;

Itaporă;

Maracaju;

Rio Brilhante;

Nova Alvorada do Sul;

Região Sudoeste

Ponta Porã;

Bela Vista;

Jardim;

Guia Lopes da Laguna.

Mais de mil vagas para qualificações

Um diferencial na edição deste ano, durante a Semana S serão lançadas cerca de 1.500 vagas para qualificações em diversas áreas pelo Senac. “Durante o evento as pessoas vão poder se familiarizar com as áreas de preferência e, a partir daí, poderão se aprofundar no assunto desejado. Para isso, vamos oferecer esse montante de vagas, pelo nosso programa de gratuidade. E aí sim, com esses cursos mais longos de qualificação, cursos técnicos, que vão acontecer ao longo de todo segundo semestre do ano nas nossas várias áreas de atuação, será possível, de fato, se preparar para as oportunidades, para o mercado de trabalho lá fora”, pontuou Jordana.

Em 2025, a ‘Semana S’ impactou mais de um milhão de pessoas em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul não foi diferente. Foram realizados cerca de 2,5 mil atendimentos, com a participação de mais de 500 empresários. Esses números destacam a importância do evento para a economia local, por ser um espaço que visa fortalecer o relacionamento entre o setor produtivo e a sociedade.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.