Dr. Victor Rocha entrega Medalha do Mérito Educativo para Médico Docente, Dr. Fábio Colagrossi

O vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) entregou a Medalha Legislativa Marisa Serrano do Mérito Educativo Campo-grandense em homenagem ao médico e educador Dr. Fabio Colagrossi Paes Barbosa. A outorga foi realizada na manhã desta quarta-feira (17) no Plenarinho da Câmara Municipal.

Segundo o médico e vereador Dr. Victor Rocha a homenagem foi em decorrência do trabalho realizado pelo colega, Dr. Fabio Colagrossi é um dos médicos mais brilhantes que conheci. “Somos contemporâneos na faculdade, desde o 1º ano estudamos juntos. Sempre com uma metodologia própria para aprender e ajudar os outros acadêmicos na compreensão da matéria. Além de ter um excelente currículo como médico, também tem uma vasta experiência educacional. Sendo um dos sócios-fundadores do Hardwork Medicina, onde são oferecidos cursos preparatórios para que os acadêmicos de medicina possam ingressar nas residências médicas. Aprimorando o conhecimento dos futuros médicos não só no Brasil, mas na América Latina. Essa homenagem é mais que merecida. É um reconhecimento a todo o trabalho que você tem realizado em prol da educação”, finalizou.

Dr. Fábio Colagrossi é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1999 – 2004). Fez residência Médica em Cirurgia Geral pela Sociedade Beneficente de Campo Grande/MS – Santa Casa (fevereiro 2005 – janeiro 2007) e residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (fevereiro 2007 – janeiro 2009). Possui mestrado em Medicina (Cirurgia) pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (fevereiro 2009 – maio 2010). Doutorado em Medicina (Cirurgia) pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (julho 2010 – fevereiro 2013).

Além de ser membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Membro Titular Especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva desde 2009. Tem como área de atuação em Cirurgia Videolaparoscópica pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva desde 2010. É Professor Titular do Curso de Medicina da Universidade Anhanguera-UNIDERP desde 2010. É membro da International Hepato-Pancreato-Biliary. Professor Adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desde 2013 e membro do HARDWORK Medicina.

“Só tenho a agradecer a homenagem de reconhecimento. É muito bom receber essa homenagem em reconhecimento pelo trabalho. Nessa militância de Educação. Quando a gente está atuando como médico a gente presta assistência para um paciente e sua família por um período limitado para ajudar as pessoas por 40, 50 anos. Mas, quando vamos para a área da educação esse número se torna infinito, exponencial. Pois, cada aluno vai replicar nosso conhecimento e poder ajudar um número infinitamente maior de pacientes. Cada aluno, leva um pouquinho do meu conhecimento adiante e isso é muito gratificante, por isso me identifiquei muito com a docência. Muito Obrigado pela homenagem! “, finalizou Fábio Colagrossi.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.