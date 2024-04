Polícia Civil prende autor de homicídio no último sábado em Campo Grande

Na tarde de quarta-feira (17), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da DHPP (Delegacia de Repressão aos Crimes de Homicídios e de Proteção à Pessoa), prendeu um homem, de 38 anos, que confessou ser o autor de um homicídio tentado e de um homicídio consumado no último sábado (13), na Vila Marli, em Campo Grande.

O crime aconteceu durante a noite na rua Marluce, esquina com a Lindóia. Dois irmãos foram feridos com vários golpes de faca, um deles, Edelson Pires, 31, não resistiu as lesões. O sobrevivente foi socorrido até a Santa Casa e revelou a polícia que dois homens foram responsáveis pelo ataque.

Ele tinha um mandado de prisão em aberto em decorrência de condenação pelo crime de furto e com o avanço das investigações resolveu apresentar-se, vindo a assumir a prática do crime, pelo qual foi indiciado.

A arma utilizada pelo autor foi apreendida. As circunstâncias do crime estão sendo esclarecidas e as diligências continuam. O preso aguarda vaga para encaminhamento ao sistema penitenciário.