Dr. Victor Rocha destaca a importância da Medicina de Família e Comunidade na Atenção Primária e o papel da equipe multidisciplinar

Durante a 1ª Conferência Sul-Mato-Grossense de Medicina de Família e Comunidade, realizada no Auditório do Bioparque Pantanal, o vereador Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, reforçou a relevância da MFC (Medicina de Família e Comunidade) na construção de uma APS (Atenção Primária à Saúde) mais resolutiva e humanizada.

Em seu discurso, Dr. Victor Rocha destacou que a MFC é a porta de entrada para um sistema de saúde público eficiente, garantindo um cuidado integral que vai além do diagnóstico e do tratamento, promovendo a saúde de maneira contínua e personalizada.

“A Medicina de Família e Comunidade transforma o atendimento à saúde pública, pois coloca o paciente no centro das ações e valoriza a relação de confiança entre profissionais e comunidade. É uma abordagem que não só resolve problemas de saúde, mas também os previne”, afirmou. Dr. Rocha também correlacionou a importância do trabalho das equipes multidisciplinares na MFC com a experiência bem-sucedida do Projeto Casa Rosa, iniciativa liderada por ele e que já é referência nacional.

O projeto, que reúne médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, tem sido fundamental para zerar filas de consultas, exames e biópsias de mama no SUS, com mais de 8 mil atendimentos e diagnosticando precocemente 165 casos de câncer de mama e proporcionando um atendimento digno e humanizado às mulheres de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul.

“Assim como na Casa Rosa, o sucesso da Medicina de Família e Comunidade depende da integração e atuação conjunta de uma equipe multidisciplinar. Cada profissional desempenha um papel essencial no cuidado integral do paciente. Esse trabalho em equipe é a chave para promover uma APS mais forte, eficiente e humanizada”, ressaltou o vereador.

Como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, Dr. Victor Rocha também destacou a necessidade de investimentos contínuos na formação de médicos especialistas em MFC e na valorização das equipes multidisciplinares. Ele reforçou o compromisso de defender políticas públicas que garantam saúde de qualidade para todos os campo-grandenses.

A conferência, além de proporcionar reflexões e alinhamentos estratégicos, evidenciou o impacto transformador da APS na saúde pública. “A Medicina de Família e Comunidade é o caminho para construirmos um sistema de saúde acessível, resolutivo e digno. Essa é a essência do que acreditamos e defendemos na Casa Rosa e em todas as nossas ações na saúde pública”, concluiu Dr. Victor Rocha.