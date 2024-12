Parque dos Poderes recebe manutenção e melhorias

Reconhecida pela ONU como uma das capitais mais arborizadas do mundo, Campo Grande reforça sua vocação verde com o Parque dos Poderes, uma das áreas mais simbólicas de lazer e qualidade de vida da cidade. Além de abrigar a sede administrativa do Governo de Mato Grosso do Sul e outros órgãos estaduais, o espaço é um verdadeiro pulmão urbano, oferecendo refúgio em meio à natureza para moradores e visitantes.

Nos últimos meses, o Parque tem passado por um intenso processo de manutenção, conduzido pela Prefeitura do Parque, vinculada à Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura). As intervenções incluem reparos nas vias, revitalização de canteiros centrais, reforço na sinalização, poda de árvores para melhorar a iluminação pública, limpeza de bueiros, pintura de meios-fios, reparos elétricos e limpeza dos pontos de ônibus, além da manutenção de equipamentos de uso público.

O prefeito do Parque, Paulo Escobar, destaca o cuidado contínuo com o espaço: “O trabalho de limpeza e manutenção é diário, mas intensificamos as ações nos últimos meses. Revitalizamos a esquina onde fica a Seilog, plantamos mudas de ipê, instalamos uma escultura de anta e resolvemos problemas estruturais, como pontos de ônibus e bueiros. O objetivo é devolver um Parque dos Poderes ainda melhor para a população”, comenta.

O secretário de Infraestrutura, Guilherme Alcântara, reforça a relevância dos reparos realizados no Parque dos Poderes: “As melhorias realizadas aqui refletem o compromisso do Governo em preservar e valorizar este espaço, que é um patrimônio ambiental e social. O Parque é mais do que um local de trabalho ou lazer; é um símbolo da harmonia entre o desenvolvimento urbano e a natureza, e nosso objetivo, enquanto Secretaria, é garantir que ele continue sendo um orgulho para a população e um exemplo de sustentabilidade”, diz.

Transformações para segurança e lazer

As intervenções têm ampliado a segurança e a acessibilidade no Parque, beneficiando tanto ciclistas quanto pedestres. Patrick Siqueira, administrador de 41 anos e frequentador assíduo, aprovou as mudanças: “Campo Grande não tem muitas opções de lazer ao ar livre, e o Parque é uma alternativa arborizada e acessível para quem quer praticar atividades físicas ou aproveitar o final de semana. As reformas foram benéficas, principalmente para a saúde e qualidade de vida dos usuários”, descreve o administrador.

Frequentado por atletas, ciclistas, famílias e amantes da natureza, o Parque dos Poderes também é palco do projeto Amigos do Parque, que promove lazer e integração em contato com a biodiversidade local. Aos finais de semana e feriados, a Avenida do Poeta e outras vias do Parque são interditadas para atividades como caminhadas e passeios, fortalecendo o vínculo entre a população e o espaço.

Nesse dia, os frequentadores do Parque podem contar com pistas interditadas para passeio livre na Avenida do Poeta, desde a rotatória da Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), e na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, da rotatória da Agesul até a rotatória da Avenida Mato Grosso, no horário das 7h às 19h.

Legado da revitalização

As obras de revitalização do Parque dos Poderes fazem parte de um esforço maior iniciado em 2020, quando o Governo do Estado realizou a primeira grande reforma desde a inauguração do local, em 1982. Com um investimento de R$ 19 milhões, foram implantadas ciclovias, pistas de caminhada, paisagismo, estações de ginástica e um Centro de Apoio ao Usuário, além do recapeamento das ruas e melhorias na infraestrutura geral.

Recentemente, o espaço recebeu a reforma dos estacionamentos das secretarias estaduais, incluindo drenagem e nova sinalização, consolidando-se como um modelo de convivência urbana sustentável.

Com suas trilhas, áreas verdes e rica fauna composta por espécies como quatis, araras, capivaras e antas, o Parque dos Poderes não é apenas um símbolo da identidade de Campo Grande, mas também um exemplo de como a preservação ambiental e o lazer podem caminhar lado a lado.

Com Gov MS