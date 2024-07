Dourados recebe Unidade Móvel do Hospital de Amor esta semana

Os atendimentos são voltados para a saúde da mulher, com exames preventivos e gratuitos

A cidade de Dourados MS, recebe a Unidade Móvel do Hospital de Amor que ficará disponível para a população até sexta-feira (19).

Os atendimentos são voltados para a saúde da mulher da região da Vila Toscana II, com exames preventivos gratuitos como o Papanicolaou e mamografia para rastreamento do câncer de mama e do colo de útero.

Para o atendimento é necessário que a mulher apresente RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS.

O atendimento da Unidade Móvel na área de atuação da Cooperativa em Mato Grosso do Sul é uma realização da Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados.

A ação conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e do Supermercado Sol.

Atendimentos e horários:

15/07, a Unidade Móvel atenderá das 9h às 16h.

16 a 18 de julho, o atendimento será das 8h às 16h.

19/07, das 8h às 15h.

