Mulher bate moto em caminhão e morre em Ladário

Mulher de 29 anos morreu, no início da tarde desta terça-feira (16), em Ladário, distante 420 quilômetros de Campo Grande, após bater a motocicleta que conduzia em um caminhão baú.

De acordo com informações, a vítima pilotava uma Honda Biz pela Avenida 14 de março, quando ao se aproximar de um redutor de velocidade, acabou batendo no veículo de carga pesada.

Com o impacto, a motociclista teve parada cardiorrespiratória. Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e tentaram reanimar a mulher por cerca de 45 minutos, mas nada puderam fazer.

A Polícia Civil e a Perícia também foram chamadas para investigar as causas do acidente. A pista no sentido Ladário-Corumbá foi fechada para o trabalho dos agentes.

