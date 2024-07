Carro fica com a frente destruída após atropelar anta na MS-395

Carro ficou bastante danificado, no início da manhã desta terça-feira (16), ao atropelar uma anta que atravessava a MS-395, entre Bataguassu e Brasilândia. O animal morreu na hora.

De acordo com o site Fatos MS, o motorista de uma VW Saveiro seguia pela rodovia, quando não conseguiu desviar da anta.

Com o impacto, o animal ficou às margens da pista já sem vida. O motorista do veículo não sofreu ferimentos, apesar do susto grande devido à batida.

A Polícia foi acionada para retirar o corpo da anta da pista, uma vez que o local não possui acostamento.

