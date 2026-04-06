Não é história de pescador! Pirarucu gigante pula de carro em movimento na Av. Mato Grosso e vira atração

Animal vai para o maior aquário de água doce do mundo
Uma fêmea de pirarucu virou sensação depois de cair no meio da Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, após pular de um carro em movimento. O caso parece até filme, mas é real. A situação inusitada aconteceu no cruzamento com a Rua Doutor Paulo Coelho Machado e foi registrado pela personal trainer Edria Coletti, que viralizou nas redes.
O animal estava sendo transportado de um pesqueiro até a tradicional Festa do Peixe, realizada na Feira Central de Campo Grande, onde está exposto.
“É um peixe muito forte. Ele rompeu a rede que colocamos como tampa e pulou para fora da caixa”, explicou.
O empresário também destacou que o pirarucu consegue sobreviver por um tempo fora da água, já que tem respiração pulmonar — o que ajudou a evitar algo pior após a queda.
Virou atração
Apesar do susto, o peixe não se feriu. Desde então, ele está em um tanque na Festa do Peixe, onde virou uma das principais atrações do evento.
Depois do encerramento, a “celebridade” aquática deve voltar para o pesqueiro, localizado no bairro Carandá Bosque, onde vive com outros três da mesma espécie.
Desfecho da história
O animal, batizado de “Fujona”, será levado para o Bioparque Pantanal, considerado o maior aquário de água doce do mundo.