Não é história de pescador! Pirarucu gigante pula de carro em movimento na Av. Mato Grosso e vira atração

Animal vai para o maior aquário de água doce do mundo

Uma fêmea de pirarucu virou sensação depois de cair no meio da Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, após pular de um carro em movimento. O caso parece até filme, mas é real. A situação inusitada aconteceu no cruzamento com a Rua Doutor Paulo Coelho Machado e foi registrado pela personal trainer Edria Coletti, que viralizou nas redes.