Homem em saída temporária é preso após dupla tentativa de homocídio em Dourados

Crime ocorreu na saída de uma casa noturna e teria sido motivado por discussão emvolvendo um balde de cerveja

Um homem de 35 anos, que cumpria pena em regime semiaberto e estava em saída temporária pelo Dia dos Pais, foi preso em flagrante no último sábado (9) após uma dupla tentativa de homicídio em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na saída de uma casa noturna no centro da cidade, durante a madrugada.

Segundo a Polícia Civil, dois homens foram atingidos pelos disparos — um na barriga e outro no joelho. Ambos foram levados ao Hospital da Vida e liberados após atendimento médico.

Ainda no sábado, equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) localizaram o suspeito na casa da mãe, no período da tarde. No quintal da residência foi apreendido o revólver calibre .38 utilizado no crime.

O autor relatou aos investigadores que a ação foi motivada por uma confusão dentro da boate envolvendo um balde de cerveja. A discussão teria continuado do lado de fora, levando-o a atirar contra o carro onde estavam as vítimas.

O homem foi conduzido à sede do SIG, onde foi autuado em flagrante.

