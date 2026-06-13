Educação ambiental em MS: Bioparque Pantanal recebe ponto de entrega voluntária de resíduos

A sustentabilidade ganhou um novo aliado em Mato Grosso do Sul. O Bioparque Pantanal passou a abrigar o primeiro PEV (Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos) implantado em uma instituição no Estado, iniciativa da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) que une educação ambiental, cidadania e conscientização sobre a destinação correta dos resíduos sólidos.

Instalado em um dos principais espaços de ciência, educação e preservação ambiental do país, o PEV amplia o alcance das ações desenvolvidas pela Agems para incentivar práticas sustentáveis e fortalecer a cultura da reciclagem entre crianças, jovens e toda a sociedade.

Mais do que um local para o descarte adequado de materiais recicláveis, o equipamento passa a atuar como ferramenta permanente de aprendizado e sensibilização ambiental, permitindo que os visitantes compreendam, na prática, a importância da responsabilidade compartilhada na preservação do meio ambiente.

Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos (PEV) é uma ferramenta de aprocimação da comunidade com as práticas de sustentabilidade.

A iniciativa integra o Programa de Educação Ambiental da AGEMS, que já certificou mais de 5 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino, levando conhecimento sobre sustentabilidade, saneamento, consumo consciente e preservação dos recursos naturais para escolas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

Para o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, a entrega representa mais um passo na construção de uma cultura ambiental voltada às futuras gerações.

“Os PEVs representam muito mais do que um local para descarte de resíduos. Eles são instrumentos de educação, conscientização e transformação social. Quando instalamos o primeiro PEV institucional do Estado justamente no Bioparque Pantanal, estamos conectando sustentabilidade, conhecimento e cidadania em um espaço que inspira milhares de pessoas todos os anos. Nosso objetivo é fazer com que cada criança que passe por aqui compreenda que pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças para o meio ambiente e para o futuro da nossa sociedade”, destacou.

A escolha do Bioparque Pantanal para receber o primeiro PEV institucional do Estado reforça a sinergia entre duas instituições que compartilham o compromisso com a formação cidadã e a preservação ambiental. Reconhecido nacionalmente por seu trabalho em educação, pesquisa, inovação e conservação da biodiversidade, o Bioparque passa a contar com mais uma ferramenta voltada à conscientização dos visitantes.

A relevância dessa iniciativa e o compromisso da instituição com as melhores práticas corporativas e de preservação foram destacados pela diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri. “Essa entrega tem bastante significado, principalmente pelo fato de um dos nossos pelares ser a educação ambiental. A iniciativa também se alinha a um dos projetos que desenvolvemos sobre a gestão ESG, no qual buscamos sensibilizar todos os visitantes e funcionários”.

A ação também fortalece a parceria entre a AGEMS e a Secretaria de Estado de Educação, ampliando as oportunidades de aprendizado para estudantes da Rede Estadual de Ensino e consolidando a educação ambiental como instrumento de transformação social.

A estudante Fernanda Maisa, da Escola Estadual Maria de Lourdes Toledo Areias, localizada no Bairro Recanto dos Rouxinois, explica a importância dessas ações para a sua aprendizagem. “Muitas pessoas não sabem sobre a reciclagem e acabam jogando o lixo na rua ou em qualquer lugar, o que prejudica o meio ambiente. Eu achei muito importantes as palestras que eles realizaram e esta ação”.