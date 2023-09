Dia D: Campanha de Multivacinação acontece neste sábado em Dourados

Neste sábado (16), todas as Unidades Básicas de Saúde do município de Dourados se unirão ao Movimento Nacional pela Vacinação, promovido pelo Ministério da Saúde, e à Secretaria de Estado de Saúde (SES) para o Dia D da Campanha de Multivacinação. A iniciativa visa atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes, contribuindo para o controle e a eliminação de doenças preveníveis por meio das vacinas.

O Núcleo de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sems) abasteceu todas as UBSs com as vacinas que fazem parte do Plano Nacional de Imunizações (PNI), garantindo a disponibilidade dos imunizantes necessários. A atualização das cadernetas é fundamental para proteger a população contra doenças como a poliomielite, sarampo, rubéola, febre amarela, catapora e muitas outras.

Edvan Marcelo Marques, gerente do Núcleo de Imunização, ressalta a importância da campanha: “A campanha é uma forma de garantir o controle e eliminação de doenças como a poliomielite, sarampo, rubéola, febre amarela e catapora, que podem ser prevenidas com a atualização da caderneta de vacinação.”

Os postos de saúde, nos bairros e nos distritos, estarão disponíveis para atendimento das 8h às 17h, enquanto a Sala de Vacinação do PAM funcionará das 8h às 13h. É crucial que todos compareçam aos serviços de saúde levando suas cadernetas de vacinação para que os profissionais de saúde possam avaliar se há alguma vacina pendente ou doses em atraso.

Confira as vacinas disponíveis para crianças e adolescentes:

Crianças

– BCG

– Hepatite B

– Rotavírus humano (VRH)

– DTP+Hib+HB (Penta)

– Pneumocócica 10 valentes

– Meningocócica C (conjugada)

– Febre Amarela (Atenuada)

– Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR)

– Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV)

– Hepatite A (HA)

– Difteria, Tétano, Pertussis (DTP)

– Difteria, Tétano (dT)

– Papilomavírus humano (HPV)

– Varicela

– Pneumocócica 23-valente (Pncc 23*) – vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade.

Adolescentes menores de 15 anos

– Hepatite B (HB recombinante)

– Difteria, Tétano (dT)

– Febre amarela (Atenuada)

– Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR)

– Papilomavírus humano (HPV)

– Meningocócica ACWY (conjugada)

– Pneumocócica 23-valente (Pncc 23) – vacina indicada para população indígena.

Com informações da Prefeitura de Dourados