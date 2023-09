3ª Semana Farroupilha Amigos do Cotolengo celebra cultura gaúcha e inclusão em Campo Grande

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense, uma instituição dedicada ao atendimento de pessoas com deficiências, está prestes a abrir as portas para a 3ª edição da Semana Farroupilha Amigos do Cotolengo. Este evento, marcado para ocorrer entre os dias 19 e 24 de setembro, promete ser um festival emocionante de cultura, gastronomia e inclusão, destacando o valor das tradições gaúchas na comunidade.

“Esta é uma semana muito especial para nós,” afirma o Padre Valdeci Marcolino, diretor do Cotolengo Sul-Mato-Grossense. “É uma oportunidade única para nos unirmos em torno da cultura gaúcha, enquanto destacamos o trabalho de inclusão social que é o coração do Cotolengo.”

A Semana Farroupilha Amigos do Cotolengo é mais do que um simples evento cultural. É um momento de unir a comunidade em prol de uma causa nobre. O evento visa arrecadar fundos para apoiar o Cotolengo em seu compromisso de atender e cuidar das pessoas com deficiências físicas, intelectuais, encefalopatia crônica não progressiva e indivíduos em situação de dependência através do Projeto Residência Inclusiva.

Quem é Beneficiado

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense é o lar de 550 pessoas com deficiência física e intelectual, 30 indivíduos com encefalopatia crônica não progressiva e 10 pessoas em situação de dependência através do Projeto Residência Inclusiva. A instituição tem se dedicado incansavelmente a fornecer cuidados especializados e uma qualidade de vida digna para essas pessoas, e a Semana Farroupilha é uma das principais fontes de recursos para manter esses importantes serviços sociais.

Programação e Ingressos

A programação da Semana Farroupilha Amigos do Cotolengo é recheada de pratos típicos e entretenimento. Os ingressos estão disponíveis para compra e todos os recursos arrecadados serão revertidos para a instituição.

De 19 a 22 de setembro: Os amantes da culinária gaúcha poderão desfrutar de pratos típicos variados, com convites a R$ 25 por prato, a partir das 19 horas. A programação é a seguinte:

– 19/09: Macarrão Caseiro com animação do Grupo Nação Brasileira.

– 20/09: Carreteiro de Costela ao som dos Herdeiros do Chamamé.

– 21/09: Puchero com Flávio Kaida.

– 22/09: Polenta ao molho, animação de Fernando Rique e Banda Fama.

24 de setembro

A grande celebração culminará com o Costelão Fogo de Chão, com convites a R$ 55, e animação por Edson Douglas e Trio Violada e a Banda Fama.

Os convites estão disponíveis na secretaria do Cotolengo, situada na rua Jamil Basmage 996, na Mata do Jacinto, ou através do telefone e WhatsApp 67 3358-4848.

Com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da SETESC, a 3ª Semana Farroupilha Amigos do Cotolengo promete ser uma celebração inesquecível, marcada por comida, música e solidariedade.

Junte-se à comunidade em uma semana de celebração, solidariedade e amor pelo próximo na Semana Farroupilha Amigos do Cotolengo. Sua presença e apoio fazem toda a diferença.

Para mais informações, visite nosso website www.cotolengo.com.br e siga-nos nas redes sociais @cotolengoms.