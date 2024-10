Curso de Odontologia da UCDB orienta crianças sobre a importância da saúde bucal

Para celebrar o dia do dentista, comemorado no dia 25 de outubro, a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) promoveu um evento no intuito de mostrar para as crianças do 2º ano da Escola Salesiana São Domingos Sávio a importância da higiene bucal. A ação foi idealizada pelo curso de Odontologia da universidade, que foi recém-criado, e antes mesmo de começar as primeiras aulas já vem mobilizando e interagindo com a sociedade para melhorar os hábitos diários.

Cerca de 30 crianças, com idades de 7 e 8 anos, foram contempladas com uma “aula” de escovação e higienização. Os pequenos puderam aproveitar o evento e tirar dúvidas. O coordenador do curso de Odontologia, Leandro Tortosa, fez a orientação para os grupos e explicou que essa era uma forma dessas crianças ganharem confiança para a próxima visita ao dentista.

“Essa é uma oportunidade muito boa para trazermos as crianças da comunidade para aprender um pouco mais sobre odontologia, os cuidados de saúde bucal, com a alimentação e como construir uma atitude positiva para se tornar uma pessoa de referência para a sociedade. Essa ação é muito importante, primeiro, para aproximar a universidade da comunidade e, em segundo lugar, não menos importante, fazendo com que as crianças percam o medo do contato com o cirurgião dentista e aprendam sobre saúde”, destaca.

O professor pontua que nessa idade eles adoram doces, reforçando a importância de escovar os dentes após o consumo desses alimentos. Esse foi justamente o ponto em que o aluno Rafael, 7 anos, lembrou do ensinamento. “Aprendi como escovar os dentes da maneira correta, devemos escovar em círculos e não reto, e que não devemos comer tantos doces, pois assim dá cárie. Então, devemos cuidar dos nossos dentes”.

Outro aluno que teve a experiência no laboratório, Eduardo Leão, 7 anos, revelou não ter medo do dentista e desde novo aprendeu com sua mãe, que é dentista, sobre como cuidar bem dos dentes. “Eu já sabia como escovar bem os dentes, minha mãe é dentista e me ensinou desde pequeno, mas eu gostei da aula, de escovar os dentes aqui com a ajuda do professor”.

A professora Stephanie Muniz, que acompanhou as crianças na ação, conta que os pequenos adoram atividades fora da escola, além de ser bom para eles aprenderem na prática. “É uma aula diferente de aprender a escolaridade, de um jeito legal. Na nossa escola, nós trabalhamos desde a educação desportiva à questão da higiene bucal. Todos os dias, eles, após o almoço, vão para o banheiro escovar os dentes. E essa ação da UCDB nos mostra a importância de, desde pequenos, ensinar-lhes a escovar, a cuidar da higiene bucal”.

As aulas do curso de Odontologia começam em 2025, mas as atividades preparatórias para receber os primeiros alunos estão em andamento. A orientação foi realizada nos novos laboratórios da UCDB, que já estão equipados com materiais para as aulas práticas da graduação. O coordenador do curso revela que são 100 vagas disponíveis para o próximo ano e pontua que há uma alta demanda na procura pela graduação.

“Estamos ansiosos para receber a primeira turma de acadêmicos. Estamos com o processo seletivo vestibular com inscrições abertas, a prova vai acontecer no dia 23 de novembro. O curso foi aprovado com a nota máxima de educação, é o único aqui da Capital que tem isso e nós temos já um laboratório pré-clínico pronto e toda a estrutura já para receber os nossos alunos”, relata o coordenador de Odontologia, Leandro Tortosa.

Por Inez Nazira

