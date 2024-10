Duas pessoas são presas por furto em Dourados

Na tarde de ontem (26), duas pessoas foram presas pela Polícia Militar em Dourados, após furtarem chinelos e doces, e tentarem cometer o mesmo crime em outro estabelecimento.

Fábio Santana Rodrigues, de 40 anos, e Antônio Carlos Luiz, de 49 anos, são usuários de drogas e moradores em situação de rua. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, Fábio levou cinco pares de chinelos, no valor de R$ 70 de uma loja localizada na Avenida Marcelino Pires, e Antônio pegou 10 barras de chocolate.

Após tentarem cometer furto em outra empresa localizada na Avenida Hayel Bon Faker, foram flagrados por funcionários que acionaram a Polícia Militar.

Os dois foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuados em flagrante pelo furto.