Mulher é detida por furtar residência em Dourados

Uma mulher, de 31 anos, foi presa pelo SIG (setor de Investigações Gerais) em Dourados, após ser acusada de cometer furto há algumas semanas no Jardim Christais.

Os policiais encontraram com a mulher uma televisão de 50 polegadas furtada e uma pistola 380, com seis munições.

Conforme informações policiais, o ex companheiro da acusada também teve participação no crime, no qual utilizou um veículo Peugeot para levar vários objetos furtados.

A mulher relatou aos policiais que recebeu a televisão do ex-companheiro e a pistola era dela.

Os agentes localizaram o rapaz e ele confessou ter repassado a TV para a suspeita.

A mulher foi detida e encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuada em flagrante por receptação e posse ilegal de arma de fogo.