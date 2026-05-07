“Cuidando de Quem Cuida”: SAS abre inscrições para programa de saúde mental para servidores

A SAS (Secretaria de Assistência Social e Cidadania) está com inscrições abertas para mais uma edição do Grupo Reflexivo Multidisciplinar em Saúde Mental e Qualidade de Vida do Servidor, ação do programa “Cuidando de Quem Cuida”.

Os encontros serão realizados nos dias 13 e 20 de maio, das 9h às 11h, na Unigran, em Campo Grande. A iniciativa oferece atividades gratuitas voltadas à promoção da saúde mental e qualidade de vida no ambiente de trabalho, com acompanhamento de profissionais das áreas de psicologia, nutrição, educação física, fisioterapia e outras especialidades.

Segundo a SAS, o programa já realizou quase 7 mil atendimentos e também disponibiliza acompanhamento individual gratuito na sede da secretaria.

Os interessados podem se inscrever por meio do link: https://forms.gle/FgXUWLmqTroHWosB7