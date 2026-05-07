Homem é preso após enganar idoso, furtar cartão bancário e comprar um celular, em Tacuru

Nesta quarta-feira (06) um homem, de 47 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso após enganar um idoso de 68 anos, furtar documentos, um cartão bancário e realizar compras. O caso aconteceu em Tacuru, cidade distante 427 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Policia Civil, a vítima compareceu à delegacia e relatou que, no dia anterior, dois homens se apresentaram em sua residência como vendedores de colchões. Durante a visita, um deles pediu para utilizar o banheiro e entrou no imóvel. No dia seguinte, o idoso percebeu o desaparecimento de documentos pessoais e de um cartão bancário no nome da sua esposa.

Ao consultar o saldo da conta, a vítima percebeu que havia sido realizada uma compra superior a R$ 1 mil, utilizando o cartão furtado. Diante das informações, os policiais civis de Tacuru iniciaram imediatamente diligências para identificar os autores do crime.

As investigações apontaram que a compra havia sido realizada em uma loja de celulares da cidade. No local, por meio da análise de imagens de câmeras de segurança, os investigadores identificaram os dois autores, que foram reconhecidos pela vítima. Entretanto, os homens já haviam deixado Tacuru.

Os policiais civis da Delegacia de Itaquiraí conseguiram abordar o automóvel utilizado no crime, onde estava um dos envolvidos. Já o outro, foi localizado em Naviraí, com os objetos pertencentes à vítima, e o celular comprado com o cartão bancário furtado.

Quando questionado o autor confessou o furto, mas afirmando que o outro homem não tinha conhecimento da ação criminosa. Diante das provas reunidas, foi demonstrado que ele teria agido sozinho, sem outra participação.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado pela fraude. O outro indivíduo foi ouvido e liberado.

Ainda durante a investigação, foi constatado que o autor já possuía antecedente criminal por furto praticado com modus operandi semelhantes.