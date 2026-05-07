Homem é encontrado sem vida no próprio quarto, em Três Lagoas

Na tarde desta ultima quarta-feira (06), um homem, de 33 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi encontrado morte no próprio quarto, no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas, a 323 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a policia foi acionada quando a mãe do rapaz notou a ausência no horário do almoço. Ao verificar o quarto do filho, encontrou ele já sem vida dentro do banheiro.

À policia, os pais do homem, informou que ele estava desempregado reclamava constantemente de que “nada dava certo”. Ao verificar o local, os agentes encontraram diversos tipo de medicamentos na escrivaninha e uma grande quantidade de acessos a sites de apostas no histórico do navegador do computador.

Polícia Militar foi acionada e a equipe do Samu (Serviço Móvel de Urgência) constatou o óbito.