Cuidados diários que fazem toda diferença para a saúde dos seus dentes

A saúde bucal influencia diretamente na qualidade de vida, no bem-estar e até na prevenção de doenças. Pequenos hábitos diários podem fazer toda a diferença e evitar problemas como cáries, gengivite e sensibilidade nos dentes.

Conforme os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, publicada em março, 94,8% da população adulta têm cáries. E 41,53% possuem um sangramento gengival. Esse cenário evidencia que, mesmo com avanços na saúde bucal, a cárie e a gengivite ainda são problemas recorrentes na população adulta brasileira.

Para enfrentar esses desafios, o dentista Daniel Borges, proprietário da Comfort Clinic – Clínica de Referência Cassems Odonto, destaca seis cuidados essenciais que podem transformar sua rotina de higiene bucal. “A saúde bucal é resultado de uma rotina de cuidados simples, mas consistentes. Escovar bem os dentes, usar fio dental, observar sinais como sangramento gengival e manter consultas regulares com o dentista são passos que garantem proteção e prevenção a longo prazo”, orienta Borges.

1. Escovação noturna: a mais importante do dia

O ideal é escovar os dentes três vezes ao dia, principalmente após as refeições. Mas a escovação da noite é indispensável: durante o sono, a produção de saliva cai em até 95%, reduzindo a proteção natural contra as cáries. Por isso, capriche na limpeza antes de dormir para manter os dentes protegidos.

2. Fio dental: não é só para restos de comida

O fio dental deve ser usado após as escovações, pois ele remove a placa bacteriana que se acumula entre os dentes — onde a escova não alcança. No mínimo, uma vez ao dia já ajuda bastante, mas o ideal é usar sempre após as refeições.

3. Sensibilidade ao escovar? Atenção à técnica

Escovação agressiva pode desgastar o esmalte, que tem menos de 1 mm de espessura. Esse desgaste expõe a dentina, região sensível ligada a canais que podem causar dor. Se sentir sensibilidade, vale rever a técnica de escovação e procurar orientação do dentista.

4. Sangramento gengival nunca é normal

Gengiva saudável não sangra. Se houver sangramento durante a escovação ou uso do fio dental, pode ser sinal de inflamação causada pelo acúmulo de placa bacteriana. Nesses casos, a solução não é parar de escovar, mas sim reforçar a higiene da área. Se o sangramento persistir, é fundamental procurar avaliação profissional.

5. Enxaguante bucal: uso complementar

O enxaguante não substitui a escovação e deve ser visto apenas como complemento. Existem diferentes tipos, como os à base de clorexidina, indicados em situações específicas, como pós-cirurgias, e apenas por tempo limitado. Para uso cotidiano, prefira enxaguantes sem álcool, de preferência antes de dormir, sempre após a escovação e o fio dental.

6. Consultas regulares ao dentista

Visitar o dentista periodicamente é essencial para prevenção. Adultos devem ir pelo menos a cada seis meses para limpeza profissional e avaliação. Para crianças, a recomendação é ainda mais frequente: consultas trimestrais ajudam a evitar o aparecimento de cáries e manter os dentes saudáveis desde cedo.

Cassems Odonto

Beneficiários da Caixa dos Servidores podem contar com a Cassems Odonto. Para informações e direcionamento para atendimentos, agendamentos de consultas, Central de Atendimento 24h: 0800 000 0552 (atendimento 24h por dia, inclusive aos finais de semana e feriados) ou WhatsApp: (44) 3123-0527.

Quem é de Campo Grande pode buscar atendimento na Clínica de Referência Cassems Odonto, especializada em odontopediatria, endodontia, cirurgia, clínica geral e próteses dentárias. Está localizada na Rua Pernambuco, 921, em Campo Grande, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h.

Consulte a rede credenciada da Cassems Odonto em: https://odontocassems.com.br/rede-credenciada/

