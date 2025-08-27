Polícia Militar apreende 96kg de maconha em residência em Paranaíba

Força Tática flagrou suspeito com drogas e balança de precisão; dinheiro e outros entorpecentes também foram encontrados



Uma ação da Força Tática do 13º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 96 quilos de maconha na tarde desta terça-feira (26), em Paranaíba. O flagrante ocorreu em uma residência na região da Cohab Santa Rita de Cássia, apontada em denúncias como ponto de tráfico de drogas.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um homem no imóvel portando invólucros de droga e uma balança de precisão. Na abordagem, foram localizadas porções de cocaína, comprimidos semelhantes a ecstasy e cerca de R$ 3 mil em espécie.

Na busca dentro da casa, a equipe encontrou 112 tabletes de maconha, que totalizaram mais de 96 quilos, além de materiais utilizados para preparo e comercialização dos entorpecentes.

