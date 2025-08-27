Unidades de Saúde da Família no Los Angeles e José Tavares serão entregues após revitalização nesta quinta

Juntas, unidades atendem mais de 26mil moradores de Campo Grande

Nesta quinta-feira (28), serão entregues a revitalização de duas Unidades de Saúde da Família (USFs), nos bairros Los Angeles e Nova Lima.

Os espaços passaram por modernização para oferecer mais conforto e qualidade no atendimento à população. A agenda integra o calendário comemorativo dos 126 anos da cidade.

A primeira entrega acontece às 9h, na USF Los Angeles, que atende aproximadamente 17,7 mil moradores de bairros como Jardim Los Angeles, Morada do Sol, Vespasiano Martins, Sumatra, entre outros. A unidade passou por adequações no layout, revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias, pisos e revestimentos, portas e janelas, climatização e ventilação, cobertura, pintura completa e nova sinalização visual.

Já às 10h30, será entregue a revitalização da USF José Tavares, na Avenida Zulmira Borba, 2.090, que beneficia 9,3 mil moradores do Nova Lima e de bairros como José Tavares do Couto, Oscar Salazar, Parque Iguatemi e parte dos bairros Vida Nova e Tarsila do Amaral. A unidade, inaugurada em 2011, recebeu a primeira intervenção estrutural desde sua abertura, passando pelos mesmos serviços de readequação e melhorias já realizados na USF Los Angeles.

Os trabalhos de revitalização foram realizados com materias da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). A USF Los Angeles fica localizada na Rua Francisco Chaves, nº 568 – Jardim Los Angeles e a USF José Tavares na Avenida Zulmira Borba, nº 2.090 – Bairro José Tavares.

