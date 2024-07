Covid-19 em MS: Estado não registra novas mortes pela segunda semana

Dados do boletim apontam que houve queda considerável no número de casos confirmados da doença

Mato Grosso do Sul não registrou mortes por covid-19 pela segunda semana consecutiva. Os dados atualizados foram divulgados no boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), nessa semana. Segundo os dados, o Estado apresentou queda considerável no número de casos confirmados da doença.

Os dados da 26ª semana indicam que os casos positivos despencam de 171 para 36, quando comparado com a semana anterior. Os casos registrados foram em Bataguassu (21), Aral Moreira (12) e Rio Brilhante (7).

Em 2024, cerca de 68 moradores morreram pela doença no Estado, somando desde o início da pandemia 11.249 mortes por covid-19, de 634.065 infectados pelo vírus.

Vacinação contra covid

Mato Grosso do Sul completa 81,9% de vacinados com a dose monovalente. Destes, 142,9% são idosos entre 75 e 79 anos que se vacinaram no esquema primário e 61,1% com o reforço da bivalente.

Já a faixa etária entre 60 e 64 anos, cerca de 99,2% estão imunizados no esquema primário e 39,4% no reforço da bivalente.