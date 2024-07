A terceira edição da Maratona de Campo Grande será realizada neste domingo, dia 7 de julho,

com largada e chegada na Cidade da Maratona, nos altos da Afonso Pena. A largada será às 6h,

com início da concentração às 5h. Os percursos serão de 7 km, 21 km (meia maratona) e 42 km

(maratona), para abranger todos os níveis de corredores. Há também a prova kids, para crianças

de 3 a 13 anos, que será realizada no sábado (6). A meta de 3 mil inscritos foi atingida em tempo

recorde, e a expectativa é de mais de 7 mil pessoas circulando pelo evento.

“O intuito da Maratona é colocar Campo Grande e o Mato Grosso do Sul no palco das grandes

provas de corrida de rua do Brasil. A gente sabe da movimentação econômica que uma prova

como essa gera, atraindo atletas de todo o País. A Maratona de Campo Grande é mais do que

um evento esportivo, é uma experiência para toda a família. Por isso está todo mundo

convidado a participar, a torcer, a assistir”, comenta Kassilene Cardadeiro, responsável pela

organização.

O percurso da maratona está homologado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) com

permit bronze e será aferido pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS). A

premiação em dinheiro, destinada aos vencedores da prova principal, a maratona, será de R$ 20

mil distribuídos aos cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina. E uma das

novidades desta edição é que, se houver quebra de recordes da prova, haverá uma bonificação

de 50%. Os tempos a serem batidos nos 42 km são de 02:39:46 na categoria masculina e de

03:34:27 na categoria feminina. Os primeiros colocados dos demais percursos e das categorias

por idade receberão troféus, e todos os inscritos que completarem a prova receberão medalhas.

A prova contará com 400 staffs mobilizados no domingo, mais o apoio dos órgãos de segurança,

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Departamento Estadual de Trânsito de MS (Detran-MS),

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros

Militar. O número de banheiros aumentou, com o dobro de unidades disponíveis na Cidade da

Maratona e oito pontos no percurso. Serão mais de 15 pontos de hidratação de água, em

parceria com a Águas Guariroba, quatro pontos de hidratação com isotônico e quatro pontos

com carbogel. Para quem for fazer o percurso de 42 km, haverá também ponto de distribuição

de Coca-Cola, em parceria com a Panificadora Dico. A Qualisalva ficará responsável pelo

atendimento médico, com uma equipe de 22 profissionais. Serão seis motos com socorristas e

duas motolâncias com enfermeiros, além de seis brigadistas, três unidades básicas e uma

unidade avançada.

O percurso vai passar por pontos estratégicos da capital de Mato Grosso do Sul, como o

Bioparque Pantanal, a Rua 14 de Julho, o Horto Florestal e o Parque dos Poderes. O objetivo é

apresentar a cidade e aliar a prática esportiva com o turismo, pois uma prova como essa atrai

corredores do Brasil todo. A presença de nomes experientes, como o consultor financeiro Nilson

Lima, 71 anos, de Uberlândia (MG), com 361 maratonas no currículo pelo mundo todo,

evidencia a credibilidade da Maratona de Campo Grande. Ele participará pela terceira vez.

Já Denise Amaral, 61 anos, vem do Rio de Janeiro para sua primeira participação. Ela correu mais

de 150 maratonas e tem três mandalas, que representam as seis principais maratonas do

mundo. “Ouvi depoimentos bacanas de quem correu a edição anterior. A corrida é sempre um grande motivador para visitarmos outros lugares, e é uma oportunidade para reencontrar

amigos corredores de outras cidades. Na corrida estarão juntos os rápidos e os mais lentos,

aqueles que estão iniciando agora e os que já tem uma longa história na corrida”, afirma Denise.

Maratona entregou mais de 400 cobertores e vai arrecadar alimentos

Como é realizada no inverno, com clima que favorece a realização de provas longas, a Maratona

de Campo Grande promoveu a campanha Maratona Aquece, que, em parceria com a Seu

Abraço Aquece, do governo de MS, entregou mais de 400 cobertores e roupas de frio para

pessoas carentes. Além das arrecadações recebidas por meio de parcerias com grupos de

corrida, R$ 8.400 vieram das inscrições realizadas. “Essa doação só foi possível com o apoio de

todos os atletas inscritos na prova, patrocinadores e apoiadores do evento”, completa Kassilene.

Durante a entrega dos kits, a prova estará recebendo a doação de alimentos não perecíveis para

entidades de Campo Grande. Quem doar vai concorrer a uma inscrição com kit luxo para a

edição de 2025. “Ajudar ao próximo faz bem para qualquer pessoa, e o espírito e a energia da

corrida têm tudo a ver com o espírito solidário. Por isso a parceria foi um sucesso e toda a

arrecadação chegou às mãos das pessoas em vulnerabilidade de nosso estado, proporcionando

passar um inverno com mais conforto. Estou animada para participar dessa prova, que percorre

vários pontos emblemáticos da cidade. E espero, com minha participação, inspirar mais pessoas

a participarem desse universo tão democrático e saudável que é o universo da corrida”, resume

a primeira-dama Mônica Riedel, que vai correr a meia maratona.

Programação do evento

Além da corrida, haverá outras programações do evento na Cidade da Maratona, que se iniciam

nesta sexta-feira (5) e se encerram com a realização da prova no domingo (7). A entrada é

gratuita e aberta para toda a população. Corredores podem retirar seus kits na sexta, das 14h às

22h, ou no sábado, das 8h às 18h. No sábado (6), às 6h, haverá um treino gratuito de 5km com

influenciadores convidados. Também no sábado, às 16h, será realizada a corrida kids. No

domingo, haverá apresentações musicais com o DJ Marcelo Natureza e o Grupo Top Samba. A

premiação geral está prevista para começar às 10h.

Mais informações pelo Instagram @maratonadecampogrande e pelo site www.maratonadecampogrande.com.br.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Maratona de Campo Grande

