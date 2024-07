Campo Grande sedia o ‘Tarapacá Day’ na próxima semana

Na próxima segunda (8) e terça-feira (9), a Capital das Oportunidades será palco de um encontro promovido pelo Governo Regional de Tarapacá – Chile. A iniciativa conta com a participação de representantes da ZOFRI (Zona Franca de Iquique), da EPI (Empresa Portuária de Iquique) e da Embaixada do Brasil no Chile. O objetivo é divulgar as potencialidades do norte chileno e promover Tarapacá no contexto da integração e do desenvolvimento.

“Campo Grande já é a Capital da Rota Bioceânica, uma rota que muda a economia da região Centro-Oeste do Brasil, uma rota que traz desenvolvimento. Estamos muito felizes em receber novamente a comitiva de Tarapacá. A inauguração da sala comercial do Chile aqui na Capital demonstrou, na prática, avanço no desenvolvimento econômico e na integração. A Prefeitura, através da Sidagro acompanhou de perto todo esse processo. Estamos muito felizes e entendemos que juntos podemos promover ainda mais o desenvolvimento econômico dos nossos países”, garantiu a prefeita Adriane Lopes.

O evento faz parte das comemorações de um ano da inauguração do escritório da Corporação de Desenvolvimento de Tarapacá na Capital e contará com a assinatura de convênios com diversos entes públicos e privados, além de um seminário para autoridades e empresários interessados em conhecer um pouco mais sobre a região. A Prefeitura de Campo Grande reconhece e apoia a iniciativa, e no intuito de ampliar o trabalho conjunto, firmará um compromisso relativo à integração regional e institucional, que também promoverá novas atividades produtivas e investimentos que fortaleçam os negócios entre as localidades.

“Estou certo que Campo Grande será competitiva no mercado asiático e para isso, nos apresentamos como a porta de saída da América Latina para esse mercado. A região norte do Chile possui uma ligação especial com a China, uma vez que em nossa Zona Franca, a cada quatro empresas, uma é chinesa. Essa ligação nos faz crer que somos os mais indicados para acompanhar e direcionar as negociações de empresários brasileiros com o mercado asiático na cidade de Iquique. Queremos manifestar nosso compromisso público como autoridade de colaborar e contribuir sendo extremamente eficientes nesse processo”, ressaltou o Governador de Tarapacá (Chile), José Miguel Carvajal Gallardo.

O Chile é o principal parceiro comercial de Campo Grande, responsável por 21% das exportações da Capital. Nos cinco primeiros meses de 2024, as exportações de carne bovina resfriada ou congelada com destino ao Chile atingiram a soma de mais de US$ 39 milhões. Tarapacá é um destino de praia e sol, e sua capital, Iquique, é um hub logístico, possuindo porto especializado em carga geral, além de Zona Franca voltada para o comércio de produtos industrializados e de tecnologia. A região é destaque para a logística internacional, considerando a conexão Ásia-Pacífico.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Silva Jr., reafirma o papel de Campo Grande dentro da Rota Bioceânica. “O Chile ocupa um papel de destaque em todo o processo do Corredor Bioceânico. Tarapacá apostou no protagonismo de Campo Grande, tanto que inaugurou um Escritório de negócios dentro da nossa cidade. Portanto, esse acordo formaliza uma cooperação que já existe nas esferas comercial, turística e cultural. Serão os laços entre os entes subnacionais que farão a Rota acontecer de fato”, concluiu.

