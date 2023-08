Corumbá fortalece a luta contra as drogas em nova posse da COMAD

O prefeito Marcelo Iunes empossou a nova diretoria do Conselho Municipal Antidrogas (COMAD) para o biênio 2023-2025, em uma cerimônia realizada na sede da Prefeitura Municipal de Corumbá. A presidente do COMAD, Jaqueline Pagung Ribeiro, e o vice-presidente César Freitas Duarte, Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, assumiram seus cargos com o compromisso de intensificar ações de prevenção, tratamento, reinserção social, repressão e pesquisa no combate ao uso e abuso de drogas na cidade.

A reativação do Conselho Municipal Antidrogas em 2018 foi um marco importante para a cidade, que há muito tempo buscava fortalecer sua atuação no enfrentamento ao uso de drogas. Desde então, o COMAD tem trabalhado nos cinco eixos da Política Nacional e Estadual sobre Drogas, buscando parcerias com diversas instituições que atuam na temática, promovendo a cidadania e diminuindo os fatores de risco associados ao uso de drogas.

Durante a posse, o prefeito Marcelo Iunes ressaltou a importância do Conselho e a relevância de seu trabalho na prevenção e combate ao uso de drogas. Ele destacou o compromisso da Prefeitura Municipal de Corumbá em apoiar as ações do COMAD e reiterou a disponibilidade da gestão para colaborar no que for necessário para o sucesso das iniciativas.

O COMAD possui uma legislação própria que orienta suas atividades e define seus objetivos. A Lei n.º 2.647, sancionada pelo prefeito Marcelo Iunes em 2018, estabelece as diretrizes para o desenvolvimento das ações voltadas à prevenção e repressão ao uso de drogas na cidade. Dentre os principais objetivos do COMAD estão a redução da oferta e da demanda de substâncias psicoativas no município, a formulação da política municipal sobre drogas e o apoio às entidades assistenciais que trabalham na prevenção, combate, recuperação, tratamento ou assistência a usuários e dependentes.

A composição do COMAD é diversificada e inclui representantes governamentais e não governamentais, garantindo uma abordagem multidisciplinar no enfrentamento ao problema das drogas em Corumbá. Dentre os representantes governamentais estão membros da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Poder Legislativo Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Já os representantes não governamentais englobam entidades como a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a Igreja Evangélica Desafio Jovem Peniel, a Pastoral da Sobriedade, a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Corumbá, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus do Pantanal (UFMS/CPAN) e a empresa J&F Mineração.

Com a posse da nova diretoria, o COMAD inicia um novo ciclo de trabalho, buscando avançar ainda mais nas ações de prevenção e combate ao uso de drogas, fortalecendo parcerias e promovendo uma cidade mais segura e saudável para todos os cidadãos de Corumbá.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.