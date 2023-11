Secretário de Saúde de Sidrolândia é afastado

A Prefeitura de Sidrolândia está sendo investigada com suspeita de irregularidades contra a transparência nos serviços públicos na área da Saúde. Diante deste fato ontem (2), a Casa de Leis votou pelo afastamento do Secretário de Saúde.

Em uma votação acirrada, a Câmara Municipal de Sidrolândia aprovou, por uma pequena margem de 8 votos a favor e 7 contra, um requerimento que solicita o cumprimento imediato da decisão judicial de afastamento do Secretário de Saúde, Luiz Carlos Alves da Silva.

O requerimento aprovado pela Câmara visa assegurar o devido cumprimento das determinações judiciais, demonstrando o comprometimento dos vereadores com a transparência e a lisura no serviço público municipal. A Câmara reafirma seu compromisso em seguir acompanhando o caso, assegurando que o processo ocorra de acordo com a lei e sempre visando o interesse público e o bem-estar dos cidadãos de Sidrolândia.