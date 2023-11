Fãs de Aerosmith e AC/DC terão noite especial em Campo Grande

Para os amantes do bom rock n’ roll, a noite deste sábado (5/8) será inesquecível em Campo Grande, com dois tributos ao vivo que prometem emocionar os amantes da boa música, no Sunset Growler Station.

Abrindo a noite, a banda Kemp retorna aos palcos com nova formação para homenagear a lendária banda norte-americana Aerosmith. Os fãs poderão desfrutar de um show completo com os maiores sucessos de Steven Tyler e companhia, incluindo hits como “I Don’t Want to Miss a Thing,” “Dream On” e “Sweet Emotion”.

Em seguida, a energia contagiante toma conta do palco com o tributo ao AC/DC. Os riffs marcantes e os clássicos da banda australiana que marcou gerações com seu som potente serão recriados ao vivo. Sucessos como “Highway to Hell,” “Back in Black” e “Thunderstruck” farão o público vibrar e cantar em uma verdadeira celebração do rock ‘n’ roll.

“Será uma noite em que os fãs da banda e quem já cantou ou tem suas memórias com músicas do Aerosmith e AC/DC vai curtir muito. A ideia de unir esses dois tributos foi construída e a banda Kemp vem com tudo para fazer um show memorável em Campo Grande”, afirma Marcelo André, gestor da Pedrada Inc. produtora de eventos.

Leia mais: Blues Bar realiza Quinta do Rock para comemorar o Dia Mundial do Rock!

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram