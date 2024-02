Campo Grande tem público estimado de 28 mil crianças entre 10 e 11 anos para vacinação contra dengue

Campo Grande inicia a vacinação contra a dengue neste domingo (11), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Leite. Em uma entrevista ao Jornal O Estado, ela destacou que, inicialmente, a imunização ocorrerá nas unidades de plantão, e a partir da próxima quinta-feira (15), a vacina estará disponível em todas as unidades da capital. O acesso à vacinação ocorrerá de acordo com a disponibilidade de doses disponíveis no estoque da unidade de atendimento.

Conforme a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde Pública), ainda não há definição quanto as unidades que estarão de plantão neste domingo, mas que elas serão em regiões com maior incidência de dengue e vulnerabilidade. Ainda de acordo com a pasta, Campo Grande tem um público estimado de 28 mil crianças de 10 e 11 anos.

Neste sábado (10), o Governo do Estado, através da SES (Secretaria de Estado de Saúde), recebeu do Ministério da Saúde um total de 69.570 doses de vacina contra a dengue. Essas doses serão distribuídas para atender as macrorregiões de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Desta primeira remessa, a Capital recebeu 24.639 doses.

Esquema vacinal

O início da campanha de vacinação será focado em crianças e adolescentes de 10 e 11 anos, uma faixa etária que apresenta a maior incidência de hospitalizações por dengue entre os jovens de 6 a 16 anos. O esquema vacinal compreenderá duas doses, com um intervalo de três meses entre cada uma.

