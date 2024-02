Ô abre alas Corumbá! Desfile na cidade será neste domingo e na segunda-feira

Neste domingo (11) e segunda-feira (12) escolas desfilam na Passarela do Samba na Cidade Branca Corumbá

O maior carnaval e mais tradicional de Mato Grosso do Sul, o desfile das escolas corumbaenses, inicia neste fim de semana (11), a partir das 20h, na Passarela do Samba. Ao todo, são dez escolas associadas à Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá) que voltam à passarela em 2024. A folia, dividida em dois dias, inicia neste domingo (11) e apresentam-se Marquês de Sapucaí; Caprichosos de Corumbá; Acadêmicos do Pantanal; A Pesada e a atual campeã, Mocidade Independente da Nova Corumbá. Na segunda-feira (12), Imperatriz Corumbaense; Vila Mamona; Major Gama; Estação Primeira do Pantanal e Império do Morro. Ambos os desfiles iniciarão às 20h, na Passarela do Samba, localizada entre a Frei Mariano e a Avenida General Rondon.

Em 2023, o carnaval corumbaense celebrou mais de 100 anos de festejos carnavalescos.

“Pantanal é a Passarela”

Sob o tema ‘Pantanal é a Passarela do Samba e da Alegria’, shows musicais e blocos independentes foram programados para a Praça Generoso Ponce. Já o desfile das escolas de samba, a atração deste domingo (11), terá duração máxima de 70 minutos e, conforme a Liesco, estarão em julgamento oito quesitos: bateria, samba-enredo, fantasias, alegorias, enredo, comissão de frente, mestre-sala e porta- -bandeira, e o conjunto harmônico (harmonia/evolução). São 16 jurados, sendo dois por cada quesito. O tempo mínimo de desfile é de 55 minutos e o máximo de 70 minutos.

Com expectativa média para receber 25 mil pessoas, o presidente da Liesco, Vitor Rafael, afirma que o carnaval está na alma do corumbaense e que a meta é proporcionar um grande espetáculo para a população e turistas. “É uma cidade que se mobiliza pelo carnaval, se mobiliza pelos desfiles das escolas de samba, dos blocos, dos cordões.

Ela vive esse momento. Então, é algo que para se entender o corumbaense, para se entender Corumbá, necessariamente você tem que passar por essa experiência maravilhosa que é o carnaval corumbaense”, disse. “As nossas intenções e as nossas esperanças são que possamos realizar um desfile que possa ficar marcado na história do carnaval de Corumbá”, concluiu o presidente da Liga.

Bicampeã

Com o samba-enredo “Nos gritos dos oprimidos, a voz do povo ninguém vai calar e no toque do meu tambor a arara voa ensinando o amor para quem não sabe amar”, a Mocidade Independente da Nova Corumbá consagrou em 2023 a vitória pelo segundo ano consecutivo. Com 750 componentes, distribuídos em 22 alas e quatro carros alegóricos, a escola conquistou o bicampeonato após atingir 158,3 pontos na classificação geral. A segunda colocação, com 157,5 pontos, foi ocupada pela escola Major Gama.

Em 2024, a Mocidade volta à passarela com o samba-enredo em homenagem à trajetória de Almir Sater, intitulado: “Almir Sater, o pantaneiro cantador de esperança”. O tema, que a princípio era para ser uma crítica social utilizando o circo como alegoria, se rendeu ao cantor por seus feitos e trajetória, conforme compartilhou o professor de história e diretor de bateria da Mocidade, Elvis Edinei.

“Almir, como tema, parte do princípio de que ainda há pessoas que têm amor ao próximo. Faremos um desfile empolgante e lindo, o que o povo corumbaense e os visitantes merecem”, pontuou.

Para o presidente da MociNo Spotify “Sambas de enredo Corumbá 2024” é a playlist para escutar os sambas das escolas corumbaenses dade Independente, Reinaldo Aparecido, Corumbá é uma cidade que respira cultura, mas o carnaval é uma festividade de destaque. “Fomos muito felizes com esse enredo quando expusemos as mazelas da sociedade, não deixando nos calar. Como o Carnaval é de grande importância para Corumbá, a expectativa é a melhor possível. Faremos um trabalho lindo”.

Por Ana Cavalcante.

