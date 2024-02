Mega-Sena: Prêmio de R$ 44 Milhões em jogo no sorteio deste ábado

Neste sábado (10), às 20h, a expectativa se volta para o sorteio da Mega-Sena, que traz um prêmio acumulado no valor de R$ 44 milhões. A oportunidade de se tornar milionário está nas mãos dos apostadores que buscam a sorte ao acertar as seis dezenas premiadas.

No último concurso, as bolas revelaram os números 06, 12, 20, 41, 43 e 59, porém, nenhum participante conseguiu a façanha de acertar todas as seis dezenas.

Para entrar na disputa pelo prêmio milionário, é necessário investir pelo menos R$ 5, valor correspondente a uma aposta simples de seis números. As probabilidades de conquistar o prêmio com essa aposta são de uma em mais de 50 milhões. A expectativa cresce, e os olhares ficam atentos para o desfecho desse sorteio que pode transformar a vida de um felizardo apostador.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: