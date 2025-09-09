Comitê da Saúde da Capital tem 6 meses para diagnosticar os problemas e resolvê-los

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), que está sob o comando de um comitê intergestor, agora conta com a coordenadora interina, Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli. O comitê tem previsão de durar até seis meses, com o objetivo de diagnosticar os problemas do setor e resolvê-los neste período.

Ao jornal O Estado, Pelegrinelli detalhou que estudos estão sendo feitos para solucionar os problemas enfrentados na Saúde da Capital.

Além de Ivoni, o grupo é formado por outros cinco membros: a gestora de planejamento e execução estratégia, Catiana Sabadin Zamarrenho; a gestora jurídica Andréa Alves Ferreira Rocha; o gestor de finanças e orçamento, Isaac José de Araújo; o gestor administrativo Vanderlei Bispo de Oliveira; e o gestor de contratação André de Moura Brandão.

O grupo assumiu a Pasta no lugar de Rosana Leite de Melo, que foi exonerada do cargo de secretária na última sexta-feira (5).

Vale ressaltar que o comitê não terá um secretário, no entanto, Ivoni, que já foi secretária de Iguatemi, prestará esse papel quando necessário.