Parceria inovadora promete transformar Horto Florestal com revitalização total

Investimento inicial está previsto em R$ 1 milhão com apoio do Sistema Comércio MS

A Prefeitura de Campo Grande e o Sistema Comércio MS assinaram, ontem (8), a parceria que pretende transformar o Horto Florestal e surpreender os campo-grandenses. Com a expectativa de investir mais de R$ 1 milhão, além da recuperação da estrutura do espaço, as equipes também projetam investir na flora local e restaurar espécies que foram perdidas com o passar dos anos, como o orquidário.

A prefeita Adriane Lopes (PP) destacou que o modelo de parceria já é adotado em outros estados do país e surge como uma forma de ampliar os investimentos com apoio privado. “Temos muitos espaços na nossa cidade e estamos trabalhando para integrá-los à vida das pessoas. A biofilia é um caminho no qual apresentamos novas oportunidades de bem-estar para as pessoas no centro de Campo Grande. Pelo sexto ano consecutivo, fomos reconhecidos como ‘cidade-árvore do mundo’ pela ONU. Temos que trabalhar para melhorar nossos espaços públicos, mas o poder público municipal é limitado, os recursos são limitados, mas quando avançamos, entendemos que, ao buscar novos parceiros, podemos proporcionar às pessoas novas experiências”, declarou.

Em um prazo estimado de até 90 dias, será realizado o inventário arbóreo completo, identificando as espécies existentes e avaliando quais serão replantadas. A escolha seguirá critérios técnicos que priorizam o aumento da biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e a localização estratégica para cada plantio. O projeto prevê ainda a implantação de um jardim com herbáceas e arbustos do Cerrado, valorizando a flora local e fortalecendo a educação ambiental. A Prefeitura será responsável por todo o manejo arbóreo, além da requalificação completa do gradil, garantindo mais segurança e preservação da área. Pelo acordo, caberá ao Sistema Comércio MS a reforma das infraestruturas internas e do calçamento, além da manutenção futura do espaço.

Por sua vez, o presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo, prometeu que a população da Capital vai se surpreender com o resultado e confirmou que o projeto é audacioso e que pretende ressignificar o Horto Florestal para os moradores da cidade.

“O Horto Florestal é um dos locais mais queridos da nossa população, criado há décadas, tem sido espaço de lazer e, com sua rica biodiversidade, o Horto não apenas reflete a beleza natural da nossa região, mas também fortalece o vínculo das pessoas com a natureza. Assumir a gestão desse espaço é uma iniciativa que traduz nosso compromisso em atuar de forma integrada com o município. Queremos assegurar a conservação, revitalização e valorização do Horto Florestal, proporcionando um ambiente mais atrativo, seguro e preservado”, celebrou.

Quem também celebrou a assinatura foi Ademar Júnior, secretário da Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável de Campo Grande). Ele reforçou a coragem do município em inovar com um modelo que pretende cuidar da estrutura física e material, assim como da fauna e da flora.

“Ainda temos detalhes a serem resolvidos e o Sistema Comércio está indo além de suas competências, isso é um presente, mostra boa vontade. Estamos transferindo um parque que será remodelado, reformado. Isso no momento atual, onde a gestão pública está comprometida em atender aspectos mais próximos da população, e chamar a iniciativa privada para contribuir é muito importante”, disse.

Quem acompanha de perto as demandas por áreas de lazer e cultura da Capital é o secretário Valdir Gomes da Secult (Secretaria de Cultura) e ele reforçou que este novo projeto trará mais vida e movimentação para o espaço localizado no centro da cidade.

“Para nós é bastante gratificante saber que o Horto vai voltar àquele movimento, pois o Horto faz parte da história de Campo Grande. Então, somos muito felizes por isso, por conseguir a parceria, e vêm outras parcerias que a gente vai buscar”, citou.

A diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, contou que o estudo para que tudo isso, por fim, fosse colocado em prática começou há dois anos e revelou que, além da infraestrutura, a revitalização trará à tona uma parte da história da Capital.

“A gente sempre trabalha com a premissa de que a cidade, para ser uma cidade feliz, precisa que as pessoas usufruam de seus espaços. E só temos vida na cidade quando ela está pronta para nos receber. Começamos o estudo há uns dois anos junto com alguns dos seus funcionários aqui, Sr. Edison. Pensando no Horto Florestal que, além desse caráter importantíssimo da educação ambiental e da cultura, eu trago mais um elemento importante, que é a História. Tem uma história fantástica e uma relevância histórica muito importante para Campo Grande”, finalizou.

Por Michelly Perez e Geane Beserra