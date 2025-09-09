Homem é baleado após tentar esfaquear ex-enteado e policias, no bairro Morada

Um homem, de 36 anos, identificado como Adriano Rodrigues Romeu Armoa foi baleado após tentar esfaquear o ex-enteado e avançar contra policiais. O caso aconteceu, no bairro Morada Verde, em Campo Grande, na madrugada desta terça-feira (9). Ele foi encaminhado para a Santa Casa.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 19h40 de segunda-feira (8) após o autor começar a correr atrás do ex-enteado, de 25 anos, com uma faca. A esposa da vítima, que também estava em casa durante a tentativa de homicídio, informou os policias sobre o ocorrido.

A ex-companheira de Adriano, que também mora na residência, não estava no local. Com a chegada da polícia, a vítima, muito abalada e assustada, informou que a mãe teve um relacionamento muito conturbado com o autor. Ainda segundo ele, os dois não estão mais juntos desde janeiro, quando terminaram.

Mesmo após o termino, o autor continuava indo atrás da ex-companheiro, desferindo ameaças. Na terça-feira, o homem foi novamente na residência, transtornado e na posse de uma faca, dizendo que iria matar o enteado e colocaria fogo nos sobrinhos da vítima. 10, 4 e 3 anos.

Eles iniciaram uma discussão, momento em que a vítima saiu correndo e passou a ser perseguido. O autor foi encontrado em outra residência, com a faca na mão. Os policiais deram ordem para entregar o objeto, mas Adriano não obedeceu e atentou avançar contra os agentes, que o atingiram na perna esquerda.

Após ser contido e algemado, ele ameaçou matar os policias assim que saísse do hospital.

O autor já tem passagens por violência doméstica, desobediência, homicídio simples, roubo majorado, roubo, ameaça e furto qualificado. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e resistência.