Comissão Técnica aprova biossegurança de vacina contra a dengue

Após dois anos de discussão, a ACTNBio (Comissão Técnica Nacional em Biossegurança) aprovou a segurança da vacina contra a dengue da empresa Takeda Pharma. Durante a análise, foram realizados diversos estudos que demonstraram a segurança do produto no Brasil, onde há maior incidência do mosquito Aedes aegypti.

Conforme a Lei Geral de Biossegurança, é de responsabilidade da comissão avaliar a segurança ao meio ambiente, a animais e humanos de produtos e tecnologias que contenham organismos geneticamente modificados.

A partir da apresentação dos resultados, a comissão concluiu a biossegurança do imunizante e determinou que sejam monitorados os efeitos do uso da vacina no país.

Com a aprovação, as análises de eficácia e uso da vacina, passam a ser feitas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Cuidados para prevenir a disseminação do Aedes aegypti

O atual período de chuvas exige cuidados redobrados para prevenir a disseminação do mosquito Aedes aegypti, que além da dengue, é transmissor da zika e chikungunya.

Para evitar a proliferação do mosquito a secretaria de saúde recomenda a limpeza diária dos locais utilizados para o armazenamento de água e vasilhas usadas como bebedouros para animais domésticos; recipientes para armazenamento de água devem ser fechados com as tampas originais ou com uma tela de trama pequena, ou tecidos de tramas fechadas, assim, evitando o acesso do mosquito; caixas d’água também devem passar por limpeza regularmente, além de estarem adequadamente fechadas.

Reservatórios de eletrodomésticos como geladeiras e climatizadores devem passar por uma vigilância frequente. A Sesau orienta sempre verificar se a geladeira tem um coletor de água do degelo automático (localizada na parte de trás, perto do motor). Caso tenha, é necessário limpar com água e sabão a bandeja onde a água é acumulada, pelo menos uma vez por semana. No caso de climatizadores ou aparelhos de ar-condicionado, é necessário retirar o compartimento, esvaziá-lo e lavá-lo.

Ralos limpos e com aplicação de tela evitam o surgimento de criadouros. Além disso, é importante saber que a água com larvas não deve ser derramada em ralos ou na pia – lugares que podem gerar acúmulo –, e sim na terra ou no cimento quente.

A atenção também deve ser redobrada com as piscinas, pois se trata de um dos lugares favoritos do Aedes. Piscinas e fontes devem ser limpas e tratadas com o auxílio de produtos químicos específicos.

Outro modo de prevenir criadouros do mosquito é o descarte adequado de objetos e levar o lixo para fora de casa somente no dia da coleta, por exemplo. Recipientes e sacos plásticos, garrafas, latas, sucatas, ferro-velho, entulhos em construção; tudo isso pode ser foco de Aedes. Furar o fundo das latas e, se possível, amassar; tampar latas de tinta e deixá-las em local adequado; enviar sacos plásticos para reciclagem; amassar copos descartáveis; e manter garrafas com tampas ou viradas para baixo são algumas medidas que podem ajudar a eliminar o acúmulo de água.

Sintomas

Para identificar a Dengue é preciso atentar-se aos sintomas, entre os principais estão:

Dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do abdômen;

Vômitos persistentes;

Acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdio);

Sangramento de mucosas;

Letargia ou irritabilidade;

Hipotensão postural (é a diminuição súbita da pressão arterial ao se

levantar de uma posição deitada ou sentada, principalmente quando de

maneira brusca);

Hepatomegalia maior do que 2 cm;

Aumento progressivo do hematócrito.

Com informações da Agência Brasil.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: