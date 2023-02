Rosa Weber defende resgate de valores e exalta a democracia

No retorno dos trabalhos em Brasília ontem (2), a pauta defendida por unanimidade foi a democracia como visto no discurso da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber. Em seguida ela entregou um relatório com as atividades desenvolvidas pelo STF.

Ela afirmou durante a abertura dos trabalhos no Congresso Nacional, que os ataques às instalações dos três Poderes da República, no dia 8 de janeiro, não foram capazes de abalar a democracia no País.

“O vilipêndio às instalações dos três pilares da democracia brasileira, longe de enfraquecer nossa democracia constitucional, veio a conferir, graças à solidariedade imediata de todos, maior intensidade ao convívio, necessariamente harmonioso, exigência do próprio texto constitucional, entre os Poderes que compõem o Estado brasileiro”, afirmou a ministra.

Na abertura dos trabalhos judiciários a presidente afirmou que não foi possível abalar os trabalhos do Supremo e que a instituição segue firme na defesa da democracia.

Em seu discurso ela defendeu a retomada dos valores e defendeu a construção de uma sociedade livre, desenvolvida, justa, igualitária,

Com informações da Agência Câmara de Notícias

