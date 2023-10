Comercialização de atum da Cellier é proibida pela ANVISA

A Distribuição e o uso do atum ralado em óleo comestível com caldo vegetal, fabricado pela Cellier Alimentos Linha Profissional – SIF 3699, lote 08/05/23 – fabricado em 08 de maio de 2023 teve a comercialização proibida pela Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da Resolução RE 3.124, de 18 de agosto de 2023. A Resolução também determinou que o produto seja recolhido do mercado.

A determinação ocorreu após o relato do CVS – SP Centro de Vigilância Sanitária de São quanto à Anvisa sobre um surto em CEIs – Centro de Educação Infantil de Campinas, no final de julho de 2023. Segundo as informações, houve sintomas compatíveis com intoxicação alimentar por histamina.

Por meio de exame laboratorial, realizado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, a contaminação do produto com valores acima dos limites tolerados pela legislação sanitária foi confirmada

Histamina – é uma substância que pode se formar após a morte de pescados, quando as condições de manuseio e armazenamento dos mesmos são inadequadas. Além disso, essa substância não é eliminada com procedimentos térmicos e pode conter níveis tóxicos sem apresentar sinais de mau cheiro, alteração na consistência, ou na coloração, por exemplo.

