Operário vence o Náutico e lidera chave do Estadual sub-15

Na tarde de hoje (3), dois jogos do Campeonato de Sul-mato-grossense sub-15 movimentaram a liderança dos grupos A e B. Em jogo válido da 5ª rodada, o Operário venceu o Náutico no Estádio Olho do Furacão, por 2 a 0.

O confronto valia a liderança do grupo A. Com gols de Ítalo e Leonardo, o Galo de Campo Grande chegou a nove pontos.

Outro confronto que está acontecendo neste momento é entre União ABC e Coxim, pelo grupo B. O jogo começou às 15h, no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande.

