Misto regulariza pendências e confirma a sua participação na Série B de MS

As pendências que o Misto Esporte Clube tinha com a Receita Federal estão quitadas, segundo o empresário e um dos conselheiros do clube, Antônio Teixeira, para a reportagem do Portal O Estado Online. O grande problema para o clube de Três Lagoas, é financeiro. O time corre contra o tempo, mas confirmou a sua participação no Campeonato Estadual Série B.

Após a polêmica que gerou na tarde de ontem (2), quando dirigentes do clube participaram do Arbitral irregularmente, após vir à tona pendências da Receita Federal e atualização de cadastros, o clube corre para regularizar os seus atletas para início do Campeonato Estadual Série B, que inicia no próximo dia 15 de outubro.

“Ainda na tarde de ontem, o clube conseguiu quitar as suas dívidas com a Receita Federal e agora só falta atualizar no sistema nacional. A situação do Misto Esporte Clube está tudo certo e o time vai, sim participar do campeonato estadual que começa no próximo dia 15”, disse para a reportagem o vice-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Marco Antônio Tavares.

A única dor de cabeça para o clube de Três Lagoas é a situação financeira. O time corre contra o tempo, para que consigam investimentos antes de entrar em campo. “Sou empresário de algumas empresas do ramo de materiais de construção e vou ajudar financeiramente o clube. Uma das minhas empresas será o patrocinador da equipe. Estamos em reuniões com outros presidentes e conselheiros do clube para que a gente consiga mais investimentos, já que não temos tempo hábil para o apoio e o repasse da prefeitura municipal”, relatou o empresário, Antônio Teixeira.

O Clube da cidade de Três Lagoas, aposta em jogadores regionais. Ate o momento, o elenco já tem 10 atletas e deverá chegar mais de outros Estados. “Nas próximas semanas devem chegar atletas de Goiás e três do interior de São Paulo. Estamos correndo contra o tempo para conseguirmos colocar o Misto em campo e vamos conseguir”, complementou.

O Campeonato Estadual da Série B começa no dia 15 de outubro, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Até o momento, a FFMS, não divulgou a tabela que deve ser oficializada até o final desta semana.

