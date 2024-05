Operação prende foragido condenado por estupro em Nova Andradina

Operação caminhos seguros prendeu, nesta segunda-feira (20), um homem de 43 anos condenado por estupro contra sua enteada. Policiais Civis do estado do Paraná entrou em contato com policiais civis noticiando que o condenado C.A.C.S havia fugido do sistema prisional do estado do Paraná e estaria se abrigando no município de Nova Andradina.

A prisão ocorreu por meio da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da Seção de Investigações Gerais (SIG) da delegacia de Nova Andradina, em ação conjunta com a Polícia Civil do estado do Paraná.

De posse das informações recebidas, a equipe da Seção de Investigações Gerais de Nova Andradina realizou as diligências necessárias para o levantamento do endereço e local de trabalho do indivíduo. A equipe observou, ainda, que o condenado poderia ter tomado ciência de sua possível identificação.

Assim, os policiais se deslocaram para a captura do condenado, que se encontrava pedindo demissão na empresa em que trabalhava, no intuito de continuar se esquivando dos ditames da justiça. Tendo sido capturado, o indivíduo segue, então, custodiado e à disposição da justiça.

Neste mês de maio, a Polícia Civil participa da campanha “maio laranja”, reforçando a linha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, buscando que a população infanto-juvenil tenha uma vida plena e com a garantia do direito ao desenvolvimento sexual saudável, sem violência.

A Polícia Civil de Nova Andradina, em especial a Delegacia de Atendimento abre para denúncias o número de WhatsApp (67) 99260-9316 e posteriormente as informações serão verificadas.

