Com novas especialidades, Centro Médico Carandá completa 10 anos e se torna Centro de Especialidades Médicas Integradas

O ano de 2025 marca uma década de atendimento do Centro Médico – Unidade Carandá, em Campo Grande. Para celebrar esse marco, a unidade da Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul passa a ser denominada Centro de Especialidades Médicas Integradas, reforçando sua importância no cuidado integral à saúde dos beneficiários e ampliando a identidade do serviço prestado.

A unidade se consolidou como referência em atendimento ambulatorial, prevenção e acompanhamento de pacientes com necessidades específicas. Atualmente, são realizados em média 2.820 atendimentos mensais, com suporte de uma equipe multidisciplinar composta por 43 profissionais, entre eles 38 médicos, 2 nutricionistas e 3 psicólogos, distribuídos em diversas especialidades.

Entre os serviços oferecidos, destacam-se a estrutura de 2 salas pré-consulta e 3 salas de curativo, que juntas realizam cerca de 500 procedimentos por mês, além do atendimento especializado a pacientes estomizados e seus familiares. O centro também realiza procedimentos médicos diversos, coleta de exames genéticos, demarcação de estomias (colostomia, ileostomia e gastrostomia), bem como o acompanhamento periódico de pacientes com estomia a cada 90 dias.

Para oferecer assistência à saúde de qualidade para servidores públicos e seus familiares, a unidade incorporou tecnologias inovadoras, como a terapia com plasma rico em fibrina e a Terapia Fotodinâmica (PDT) para o tratamento de feridas crônicas, além da realização de doppler periférico para diagnóstico precoce da insuficiência vascular arterial. Outra inovação, é a sala de incontinências, que irá oferecer atendimento especializado para pacientes com incontinência urinária e fecal, incluindo procedimentos como a troca de cateter vesical de demora.

A ampla gama de especialidades médicas disponibilizadas fortalece o caráter integrado da unidade. O corpo clínico abrange áreas como pediatria, nefrologista pediatra, ginecologista, pneumologista pediatra, psiquiatra, urologista adulto e infantil, neurocirurgião adulto, médico geral, nutrólogo, infectologista adulto, endocrinologista adulto, nutricionista, cardiologista adulto, cardiologista pediatra, ortopedista adulto, ortopedista pediátrico. Essa diversidade de serviços possibilita um acompanhamento completo, do diagnóstico ao tratamento, sempre com foco na qualidade de vida do paciente.

Para a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, a mudança de nomenclatura representa a consolidação de um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo da última década.

“O Centro de Especialidades Médicas Integradas traduz a evolução da unidade Carandá e o compromisso da Cassems em oferecer um cuidado cada vez mais amplo e resolutivo. Aqui, o beneficiário encontra atendimento humanizado, tecnologia e profissionais altamente capacitados, o que nos permite acompanhar de forma integral cada paciente, especialmente aqueles com necessidades de acompanhamento contínuo”, afirma.

Já o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, ressalta que a unidade de atendimento reforça a missão do plano em garantir saúde de qualidade aos servidores e seus familiares.

“Cuidar da saúde dos nossos beneficiários é a essência da Cassems. Essa unidade mostra a importância de uma gestão comprometida, que investe em inovação, infraestrutura e, sobretudo, em pessoas. O Centro de Especialidades Médicas Integradas é mais um exemplo de como estamos construindo um sistema de saúde sólido, acolhedor e eficiente em Mato Grosso do Sul”, destaca.

Com 10 anos de história, agora Centro de Especialidades Médicas Integradas reafirma o compromisso da Cassems em oferecer atendimento humanizado, tecnológico e eficiente. Mais do que um espaço de consultas e procedimentos, a unidade é símbolo de acolhimento e cuidado contínuo, refletindo o propósito da instituição em promover saúde de excelência para seus beneficiários.

Para mais informações sobre os serviços, a unidade está localizada na R. Boipeva, 184 – Carandá Bosque, em Campo Grande, e o contato pode ser feito pelo telefone (67) 3312-2100. O horário de atendimento é das 7h às 17h de segunda-feira a sexta-feira. As consultas podem ser agendadas também pelo Aplicativo Beneficiário Cassems, disponível para download nas lojas virtuais.

