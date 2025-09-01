Casal é preso por transportar no carro 333 kg de maconha em Ivinhema

Condutor confessou levar as drogas em abordagem da PRF

No último domingo (31), um casal foi preso por transportar 333 kg de maconha em um Fiat Mobi Like em Ivinhema.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o veículo no km 145 da BR-376, e que era ocupado pelo condutor e a passageira. No momento da abordagem, o condutor já confessou que transportava droga no veículo.

No porta-malas e banco traseiro, a informação foi constatada e os 333 kg de maconha foram localizados e apreendidos pelos policiais O homem disse que pegou os entorpecentes em Coronel Sapucaia, e que o destino final seria o município de Campinas (SP).

Ele informou ainda que um outro veículo seguia à frente, dando suporte no transporte ilegal, realizando a função de batedor.

O casal foi detido e encaminhado para a Polícia Civil de Ivinhema, onde responderão pelo crime.

