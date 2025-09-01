Veículo com registro de furto e placas falsas é recuperado em Bataguassu

Motorista foi encaminhado à Polícia Civil

Nesta segunda-feira (1), um veículo com registro de furto e placas falsas foi recuperado pela polícia em Bataguassu.

Os policiais faziam uma fiscalização na BR-267, quando abordaramFiat/Strada. O passageiro disse ser o proprietário do veículo. Durante uma vistoria, a equipe descobriu que a picape utilizava placas falsas e possuía um registro de furto, desde abril de 2025, em São Paulo. O homem disse ter adquirido o veículo há 2 meses.

A apreensão foi realizada pelaPolícia Rodoviária Federal (PRF). O homem foi encaminhado à Polícia Civil em Bataguassu (MS), juntamente com o veículo.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.