Com maior rede de hospitais de Mato Grosso do Sul, Cassems fortalece a regionalização da Saúde

No Dia do Hospital, celebrado em 2 de julho, a Cassems reforça o papel estratégico da sua Rede Hospitalar como um dos maiores instrumentos de descentralização e fortalecimento da assistência em saúde no Mato Grosso do Sul. Mais do que estruturas de atendimento, as dez unidades hospitalares da instituição, distribuídas de forma estratégica pelo estado, representam um modelo consolidado de cuidado integral e resolutivo, próximo das pessoas.

Em 2024, a Rede Hospitalar da Cassems já ultrapassou a marca de 637 mil atendimentos, reflexo direto da verticalização da assistência, dos investimentos em infraestrutura e da ampliação da cobertura em média e alta complexidade.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destaca que o avanço do modelo assistencial da instituição tem como base o fortalecimento regional. “Ampliamos nossa infraestrutura, qualificamos nossos serviços e garantimos que nossos beneficiários tenham acesso a cuidados especializados próximos de casa”, afirma.

Com forte presença em todas as macrorregiões do estado, a Cassems vem consolidando um sistema hospitalar que alia tecnologia, humanização e eficiência. “O trabalho realizado ao longo deste ano reafirma nosso compromisso com um cuidado cada vez mais integral, equitativo e centrado na vida. Os investimentos contínuos em modernização, capacitação das equipes e tecnologia reforçam nossa missão de entregar saúde com qualidade e acolhimento”, acrescenta Ayache.

Um exemplo da inovação implantada é a central de monitoramento hospitalar, que permite o acompanhamento em tempo real do atendimento, tratamento e evolução dos pacientes internos e emergenciais. Essa estrutura tecnológica tem sido fundamental para garantir eficiência, segurança e qualidade na gestão hospitalar, garantindo que os fluxos de atendimento sejam seguidos conforme protocolos, reduzindo erros clínicos e agravos.

“A Central de Monitoramento da Cassems representa um avanço significativo em monitoramento clínico, governança hospitalar e gestão operacional. Alinha-se com os interesses em controle de auditoria, ciência de dados em saúde e sistemas de saúde integrados, reforçando critérios de segurança, eficiência e qualidade assistencial em toda a nossa rede, consolidando as unidades hospitalares da Cassems como referência em saúde suplementar no estado”, afirmou o presidente Ayache.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram