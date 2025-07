Quadrilha de roubo de cargas que atuava no Estado causou prejuízo de R$50 milhões

Grupo atraía motoristas pela internet, mantinha vítimas em cárcere e levava caminhões para países vizinhos; líder tinha helicóptero e bens de luxo

Uma operação policial realizada nesta terça-feira (1º) atingiu uma organização criminosa acusada de roubar caminhões em diferentes estados do país, causar prejuízo superior a R$ 50 milhões e movimentar um esquema ligado ao tráfico internacional de drogas. A ação, batizada de “Carga Pesada”, teve mandados cumpridos em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina.

Em Campo Grande, a operação resultou na prisão de um dos alvos e no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão. Dez celulares e um cofre foram recolhidos, e duas pessoas foram levadas para prestar esclarecimentos. Elas foram ouvidas e liberadas. Ao todo, mais de 20 policiais civis participaram da ação conjunta entre as forças de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a investigação, os suspeitos atraíam caminhoneiros por meio de plataformas de frete, fingindo interesse em contratar o transporte. Ao marcar o encontro, rendiam os motoristas, que eram mantidos em cativeiro, enquanto os veículos eram levados para fora do país, principalmente para o transporte de cigarros ilegais e cocaína.

O esquema, segundo a polícia, tem ligação com facção criminosa de atuação nacional. Parte do grupo já havia sido presa anteriormente pelos mesmos crimes, o que reforça a suspeita de continuidade da atividade criminosa.

Um dos principais executores foi preso em Guarulhos (SP). Já em Itapema (SC), a polícia encontrou o homem apontado como chefe da quadrilha. Na casa dele, foram apreendidos bens de alto valor, como relógios Rolex, um carro de luxo, uma moto de alta cilindrada, além do bloqueio de um helicóptero modelo Robinson R44, avaliado em cerca de R$ 3 milhões.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e rastrear o destino dos veículos roubados.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram