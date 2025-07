Quase R$ 3 milhões foram movimentados no Arraial do Banho de São João em Corumbá

Celebração atraiu 1.200 turistas e cada um gastou em média R$ 307,14 na festa

Os números do Arraial do Banho de São João 2025 realizado entre os dias 20 e 23 de junho em Corumbá, foram divulgados e mostram uma grande movimentação econômica na cidade.

O impacto financeiro estimado ficou em quase R$ 2,95 milhões e proximadamente 1.200 turistas foram atraídos para a tradicional festa na cidade.

A pesquisa de demanda e perfil do visitante, foi realizada pela Fundação de Turismo do Pantanal, e aplicada durante o evento, com um total de 344 questionários aplicados, sendo 131 com turistas, 133 com moradores e 80 junto aos empreendedores da praça de alimentação.

Segundo a pesquisa, a média de permanência dos visitantes foi de 2,8 dias, com destaque para a origem regional do público: o maior estado emissor foi o próprio Mato Grosso do Sul, tendo Campo Grande como principal cidade de origem dos turistas. A ocupação da rede hoteleira chegou a 40% nos dias 22 e 23, depois de registrar 15% no início da festividade.

Os turistas gastaram, em média, R$ 350 por dia com alimentação e o mesmo valor com hospedagem. Já os gastos médios por pessoa dentro do evento ficaram em R$ 307,14. O levantamento aponta ainda que 29% dos moradores receberam hóspedes em suas casas durante o período festivo.

Do lado dos moradores, o Centro foi o bairro com maior participação no evento. Em relação à percepção do público local, quase metade dos entrevistados (48%) classificou o arraial com a nota máxima de avaliação, o que reforça a aprovação da festa pela população.

A estrutura montada para o evento contou com a presença de 80 empreendedores no setor de alimentação, entre barracas e food trucks. Do total, 46% eram microempreendedores individuais e 56% declararam ter contratado pessoas para trabalhar nas vendas. Ao todo, 230 trabalhadores atuaram na praça de alimentação — 116 homens e 114 mulheres. A média da diária paga foi de R$ 100.

Ainda de acordo com a pesquisa, o investimento estimado na praça de alimentação foi de R$ 220 mil, enquanto o lucro total chegou a R$ 272 mil durante os quatro dias de festa. A movimentação financeira geral — que engloba turistas, moradores e praça de alimentação — foi estimada em R$ 2,95 milhões.

SINTESE PESQUISA SÃO JOÃO 2025

