Com interlocução do Dr. Victor Rocha, Santa Casa receberá R$ 600 mil até junho e mais R$ 1,3 milhão até o fim de 2024

Em reunião com a Sesau o vereador garantiu o pagamento das emendas impositivas para o hospital

O vereador e presidente da Comissão de Saúde, Dr. Victor Rocha (PP) esteve reunido com a secretária de Saúde em exercício, Dra. Rosana Leite para discutir o pagamento das emendas impositivas de 2023 para a Santa Casa, o quanto antes. Outro assunto tratado foi o pagamento de mais de R$ 1,3 milhão, frutos de emendas impositivas deste ano.

“Na Sessão Extraordinária nós (os vereadores) votamos o pagamento a ampliação do prazo para o pagamento das emendas impositivas do ano passado até junho de 2024. Porém, vim conversar com a Dra. Rosana sobre a importância de se liberar esse recurso o quanto antes para a Santa Casa em virtude de ser o hospital que recebe a maioria dos pacientes da Capital e de Mato Grosso do Sul”, pontuou o presidente da Comissão de Saúde.

Dr. Victor Rocha disse ainda que esses R$ 600 mil são a somatória de emenda impositiva própria junto com as emendas dos vereadores Edu Miranda e Ayrton Araújo. “Nosso intuito com a conversa é dar celeridade na tramitação da documentação para que esses recursos sejam pagos. Já conversei com a secretária de finanças, Marcia Hokama sobre o pagamento dos recursos para garantirmos os atendimentos oferecidos pela Santa Casa à população”.

Além dos R$ 600 mil, a Santa Casa também será contemplada com outros R$ 1.330.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Trinta Mil Reais), frutos do esforço em conjunto do vereador Dr. Victor Rocha e dos demais vereadores que entendem a importância da Santa Casa para a promoção da Saúde Pública da Capital. “Garantimos (os vereadores) emendas impositivas no valor de mais de R$ 1,3 milhão para a Santa Casa. Temos nos unidos em garantir o repasse desses valores para o hospital. Esse valor deve ser pago durante o ano de 2024”, explicou o parlamentar.

Desde o início de seu mandato, Dr. Victor Rocha tem se dedicado em promover melhorias nos serviços oferecidos por meio da Saúde Pública da Capital. Tanto que em novembro de 2021 foi implantado o Projeto da Casa Rosa que é prova cabal de que quando se há boa vontade política e gestão é possível oferecer uma saúde pública de qualidade. “Provamos que é possível através de consulta integrada e resolutiva que é possível zerar as filas do SUS e garantir acesso a consultas, exames, biópsias e encaminhamento ao tratamento do câncer de mama. Queremos ampliar esse atendimento, por isso, a partir deste ano a Casa Rosa estará na Santa Casa oferecendo o que há de melhor na mastologia, ginecologia e pediatria”, garantiu o médico da Casa Rosa.

Ainda de acordo com o parlamentar, a data da inauguração dos serviços será posteriormente divulgada em virtude de reformas e adequações que precisam ser realizadas nas instalações da Casa Rosa.

Também participaram da reunião: Dr. Djalmir (Casa Rosa), Dr. Danilo e Ana Paula (ambos Sesau).

Com informações da assessoria

Confira mais notícias na edição impressa do jornal O Estado de MS.

Acessa as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram