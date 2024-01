Por motivo de cíumes, homem é preso após descumprir medida protetiva

Na última sexta-feira, 19/01, um homem de 25 anos foi detido pela Polícia Civil em Paranaíba, acusado de desrespeitar as medidas protetivas concedidas em favor de sua ex-convivente. Os eventos remontam a novembro de 2023, quando o indivíduo teria ameaçado a mulher de 29 anos com uma faca, motivado por ciúmes.

Após a vítima solicitar medidas protetivas, concedidas pelo judiciário, o investigado teria novamente infringido a ordem ao agredir fisicamente a mulher e seu atual namorado em 29/12/2023. Em um episódio marcado por tensão, o agressor alegou portar uma arma de fogo, levando a vítima até sua residência. Contudo, ela conseguiu persuadi-lo a liberá-la, resultando no acionamento da Polícia Militar.

Apesar da não localização do acusado no momento, a DAM de Paranaíba, em conjunto com a 1ª Delegacia de Polícia, cumpriu o mandado de prisão preventiva e busca e apreensão. A ausência de arma nos locais indicados foi registrada.

A delegada titular da DAM, Eva Maira Cogo da Silva, reforçou a seriedade do caso, representando pelas medidas judiciais devido à gravidade dos fatos. A prisão foi efetuada na tarde de sexta-feira, com respaldo do Ministério Público e do Poder Judiciário.

Os cidadãos podem buscar atendimento na DAM de Paranaíba, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 1680, Jardim Brasília, de segunda a sexta, nos horários de 07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30, através dos telefones (67) 3503-1266 e (67) 98105-1266 (WhatsApp).