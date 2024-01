Intenção de consumo das famílias registra leve crescimento em janeiro

Comparado a dezembro de 2023, Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de Campo Grande registrou um leve aumento neste mês de janeiro de 2024, ficando em 110,1 pontos ante os 109,3 do mês anterior, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Dos sete indicadores apurados, quatro apresentaram índices positivos. Entre as maiores variações estão o momento para duráveis (4,4%), a perspectiva de consumo (3,9%), seguido pela perspectiva profissional (2,1%) e o nível de consumo atual (1,7%). O pior índice foi registrado pelo indicador de emprego atual (- 2,2%).

A pesquisa aponta que a maioria (58,4%) tem uma perspectiva profissional positiva para os próximos seis meses. Já em relação à renda atual, 47,4% afirmam que está igual ao ano passado e 38,1% dos entrevistados estão comprando a mesma coisa, em relação ao mesmo período de 2023.

“Um pequeno aumento de 0,7% na variação da intenção de consumo em relação ao mês passado, mas que é bem positivo considerando que estamos no mês de janeiro, um período tradicionalmente de muitas dívidas e menos consumo”, afirma a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira.

Leia mais: Intenção de consumo segue em crescimento no MS

Acessa as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram